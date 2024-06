Alejandro Bercovich: "La realidad en Argentina no se condice con los resultados de un candidato a premio Nobel"

Según afirmó Panek, si bien Schwarz fue fundador del instituto, "hace años que no está vinculado" . En diálogo con la agencia española EFE, sostuvo que "es prematuro conceder este premio a Milei" y afirmó que "estamos en contra de sus medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas" .

"Ese señor es un mentiroso", aseguró Panek con respecto a Schwarz, y anticipó que podría haber una denuncia. "No tenemos nada que ver con ese evento, ni participamos en él", sentenció.

En tanto, desde el instituto señalaron que "este mensaje está siendo difundido en nuestro nombre sin autorización por personas que no han participado en las actividades del Instituto Liberal durante varios años, no tienen ningún cargo en el Instituto y no tienen derecho a hablar en su nombre".

"No es cierto que Javier Milei reciba nuestro premio anual", explicaron en redes sociales, y remarcaron que "algunos de los organizadores del evento se hacen pasar por representantes del instituto".

Instituto Liberal República Checa Milei tuit 01 X @libinstcz

Instituto Liberal República Checa tuit 02 X @libinstcz

Javier Milei recibió un premio en República Checa: "Probablemente nos den el Nobel de Economía"

El presidente Javier Milei fue distinguido en el Palacio Zofín de Praga y se autocalificó como "un especialista en hacer crecer una economía y terminar con la inflación". Además, aseguró que, cuando termine de reescribir la teoría económica junto a su asesor Demian Reidel, ganará el premio Nobel de Economía.

"Quiero agradecer por este reconocimiento al trabajo que estamos llevando adelante en la lucha por las ideas de la libertad", explicó el mandatario, que remarcó que "soy liberal libertario en un país donde hasta hace poco dominaban las ideas de la izquierda. Hasta que en noviembre el 56% dijo que quería un cambio en favor de la libertad".

En tal sentido, el economista libertario explicó que "la batalla cultural es muy importante en el ámbito académico, pero sin una acción política no se llega a ningún lado. La única forma real de parar el avance del socialismo, estatismo, el colectivismo y constructivismo es parársele enfrente y dar la batalla cultural y política".

Durante su enunciado, Milei recordó la anécdota sobre cómo se convirtió al liberalismo al encontrarse con el artículo del estadounidense Murray Newton Rothbard, llamado Monopolio y competencia: "Un artículo maravilloso de 140 hojas. Salí a almorzar, me extendí y lo leí en tres horas. Me di cuenta que todo lo que enseñé de estructura de mercado durante los últimos 25 años estaba mal. Ahí me convertí a la escuela austríaca".

Por otra parte, contó que junto a su jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, se encuentra en el proceso de reescritura de "gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas" y se animó a bromear con un nuevo galardón: "Si nos termina de salir bien probablemente nos den el Nobel de Economía junto a Demian".