Roberto Cachanosky cruzó a Javier Milei: "La emisión que está haciendo el Banco Central es fenomenal"

En tal sentido, precisó el incremento en la cantidad de reserva de dinero de la entidad monetaria. "Desde diciembre hasta ahora aumentó un 120% la base monetaria. En abril aumentó el 14%, en mayo el 16% y otro 16% en lo que va del mes. Si uno proyecta esta emisión, te vas al diablo, te vas a una híper", alertó.

En tanto, explicó el motivo de la desaceleración de la inflación en los últimos meses: "Está en 4,2% porque se está pisando el tipo de cambio, que es un problema serio, y se postergaron aumento de tarifas. Pero si siguen a este ritmo de emisión, cuando corrijan precios y liberen tarifas se van a tener que olvidar de eso".

También se refirió a los mercados: "Estamos viendo que Argentina tiene un techo de credibilidad. Hay muchos que vieron activos argentinos baratos y compraron pero cuando subieron se dieron cuenta de que el panorama no estaba del todo claro y vendieron. Realizan ganancias y buscan otros activos en los cuales invertir. Los activos argentinos no crecen en forma sostenida porque no hay credibilidad a largo plazo en la política económica".

Por último, advirtió por la llegada del asesor presidencial Federico Sturzenegger al Gobierno por su relación con el ministro de Economía, Luis Caputo. "No entiendo cómo van a hacer para trabajar en conjunto. Sturzenegger tiene que encargarse de desregular la economía y una de las desregulaciones debería ser sacar el cepo cambiario, ¿quién lo maneja eso? Lo mismo con las tarifas de los servicios públicos. Veo una inconsistencia muy grande ahí", expresó.