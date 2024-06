Javier Milei recibió el premio del Instituto Liberal de la República Checa: "Probablemente nos den el Nobel de Economía"

En tal sentido, el economista libertario explicó que "la batalla cultural es muy importante en el ámbito académico, pero sin una acción política no se llega a ningún lado. La única forma real de parar el avance del socialismo, estatismo, el colectivismo y constructivismo es parársele enfrente y dar la batalla cultural y política".

Durante su enunciado, Milei recordó la anécdota sobre cómo se convirtió al liberalismo al encontrarse con el artículo del estadounidense Murray Newton Rothbard, llamado Monopolio y competencia: "Un artículo maravilloso de 140 hojas. Salí a almorzar, me extendí y lo leí en tres horas. Me di cuenta que todo lo que enseñé de estructura de mercado durante los últimos 25 años estaba mal. Ahí me convertí a la escuela austríaca".

Por otra parte, contó que junto a su jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, se encuentra en el proceso de reescritura de "gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas" y se animó a bromear con un nuevo galardón: "Si nos termina de salir bien probablemente nos den el Nobel de Economía junto a Demian".

Qué dijo sobre la economía de Argentina

El Presidente asumió el 10 de diciembre y a lo largo de estos seis meses de gestión llevó adelante un brutal ajuste. "No hay que llorar ni quejarse, en condiciones normales de presión y temperatura la gente no va a elegir un presidente liberal libertario. Lo interesante es que resulta muy claro que Argentina tiene dos problemas muy claros: no crece y la inflación está desbordada", remarcó en Praga. Además, expuso que "la gente no se equivocó, el 56% eligió al especialista en crecimiento y en dinero".

"Argentina es uno de los países más ricos del planeta, cuando llegamos al poder estaba en el puesto 140, con más de 50% de pobres. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos, hay cinco millones que no le alcanza para comer", detalló ante los presentes.

El discurso de Javier Milei en República Checa

El Presidente Javier Milei recibió el Premio del Instituto Liberal de la República Checa, en el Palacio ofín de Praga.

Milei se reunió con su par de República Checa

Tras recibir el premio del Instituto Liberal de República Checa, el presidente Javier Milei se reunió con su par del país europeo, Petr Pavel, en el Castillo de Praga.