Advierten que el dólar ya está en un nivel previo a la devaluación con la que asumió Javier Milei

Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), afirmó que el programa del atraso cambiario "en el mediano plazo podría tener algún efecto expansivo, pero el tema es que no tienen los dólares para sostenerlo".

"Entonces, lo que estamos viendo todos es que el dólar ya está a un nivel previo a la devaluación con la que asumió Milei. Es un dato concreto. No están liquidando la cosecha de soja los exportadores porque ven el dólar retrasado y se pueden financiar barato en pesos porque hay tasas negativas. Entonces hay rumores de devaluación", describió.

Asiain planteó que "la política está de devaluar fuerte y después aguantar el dólar para tratar de atraer capitales especulativos, es típica del sector financiero, la aplica Luis Caputo cada vez que está en la función pública". "Nadie le prestó plata, entonces no vinieron capitales especulativos y sigue necesitando para sostenerse los dólares de la exportación de soja que son los que no están entrando", enfatizó.

"Esta segunda versión del programa de Caputo es, como toda segunda versión, peor que la primera. En vez de durar dos años y medio va seis meses y ya está haciendo agua", sentenció.

Para el economista, "la estrategia de Caputo de aguantar el dólar sin ingreso de dólares financieros es insostenible". "No hay mucho para inventar. Lo real es que no hay vista de ingresos, están apenas aguantando que le renueven el swap los chinos y el FMI tiró la pelota afuera. Le pueden prestar otros organismos internacionales, mientras acá los funcionarios vendían humo diciendo 'se viene un nuevo crédito con aportes frescos del FMI', que era una idea para tranquilizar el mercado, para generar expectativa del agro para que liquide, el humo se disipa rápidamente. El FMI salió a decir que todavía no se está hablando de un nuevo préstamo", sostuvo.

"El plan Caputo es más agradable, porque lo peor del ajuste ya se hizo y si uno aguanta ahora el retraso cambiario, eso mejora un poco el poder adquisitivo del salario relativamente. A medida que las paritarias van siguiendo la inflación, respecto a productos dolarizados, te puede mejorar el poder adquisitivo en rubros vinculados al consumo de bienes. El programa del atraso cambiario en el mediano plazo podría tener algún efecto expansivo pero el tema es que no tienen los dólares para sostenerlo", señaló.

"La política se aferra al atraso cambiario porque baja la inflación y mejora un poquito el poder interno del mercado. Milei asumió, devaluó, destruyó el mercado interno, aceleró la inflación, después aguantó el dólar, mejoró un poquito ahora, pero es el efecto del retraso cambiario. Ahora bien, no tenés nafta para sostenerlo. El problema es que una devaluación ahora da el mensaje de que se acelera la inflación y vuelve la economía a caer en una crisis por deterioro de ingresos nuevamente. Políticamente es un desastre", concluyó Asiain.