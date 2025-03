El insólito spot de Manuel Adorni con inteligencia artificial tras anunciar su candidatura en la Ciudad

"Yo sé que Adorni va a pelear para que pueda disfrutar. Fabián te va a extrañar, Fabián te va a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir", agregó en referencia al periodista Fabián Waldman, quien se cruzó con el vocero presidencial en reiteradas oportunidades en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El spot se dio a conocer después de que Adorni confirmara su candidatura a legislador porteño a los periodistas acreditados en Casa Rosada el jueves por la tarde. Se trata de una de las principales figuras del equipo libertario y hombre de confianza del Presidente, que se presentará para desafiar la histórica hegemonía del PRO en el territorio porteño.

En los últimos meses se había mandado a medir su imagen y resultó ser el de mayor aceptación por los porteños, motivo por el cual su nombre ya sonaba desde hace semanas como el principal candidato a encabezar la lista libertaria.

“Yo creo que somos todos candidatos hasta el día del cierre de listas. Después eso ya no depende de mí”, había indicado en una entrevista televisiva la semana pasada, dejando en claro que la decisión no corría por su cuenta. “Donde el presidente me necesite, voy a estar”, aseguraba.

Karina Milei, Manuel Adorni y los candidatos porteños de LLA se sacaron una foto con una motosierra frente al Gobierno de la Ciudad

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, reunió al vocero presidencial Manuel Adorni y a los principales candidatos porteños de La Libertad Avanza (LLA) para sacarse una foto de campaña frente a la sede del Gobierno de la Ciudad que encabeza Jorge Macri, del PRO.

La imagen se tomó poco después de las 8 de este lunes en la esquina de Uspallata y Pepirí, en Parque Patricios. La idea es que sea utilizada en la campaña para las elecciones legislativas que se realizarán el 18 de mayo en la Ciudad, donde LLA y el PRO competirán entre sí ya que no llegaron a un acuerdo para el cierre de listas.

Adorni se ubicó en el centro de la fotografía con una motosierra en sus manos, recordando la que usó el presidente Javier Milei durante la campaña de 2023. La secretaria General de la Presidencia posó junto a él, rodeada por Soledad Pelayo, Nicolás Pakgojz, Andrea Freguia, Juan Pablo Arenaza y otros candidatos.