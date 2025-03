Manuel Adorni será candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza

El funcionario nacional, una de las principales figuras del equipo libertario y hombre de confianza del Presidente, se presentará para desafiar la histórica hegemonía del PRO en el territorio porteño.

En los últimos meses se había mandado a medir su imagen y resultó ser el de mayor aceptación por los porteños, motivo por el cual su nombre ya sonaba desde hace semanas como el principal candidato a encabezar la lista libertaria.

“Yo creo que somos todos candidatos hasta el día del cierre de listas. Después eso ya no depende de mí”, había indicado en una entrevista televisiva la semana pasada, dejando en claro que la decisión no corría por su cuenta. “Donde el presidente me necesite, voy a estar”, aseguraba.

Desde el oficialismo, el primero en referirse a la candidatura del portavoz presidencial fue el influencer Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, quien lo felicitó a través de X.

Gordo Dan anunció la candidatura de Adorni X

Según consigna Ámbito, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, encabezó en los últimos días una serie de reuniones en la Casa de Gobierno para terminar de definir el armado de las listas de cara a las legislativas. Entre estas recibió a la titular del bloque libertario en la Legislatura, Pilar Ramírez; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem.

De esta manera, Manuel Adorni se enfrentará, desde la lista de LLA, con los confirmados hasta el momento: el diputado nacional Leandro Santoro, candidato por el frente amplio Es ahora Buenos Aires; el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien competirá por fuera del PRO con la alianza Volvamos Buenos Aires; y Lucille Levy, expresidenta de la FUBA y candidata de Martín Lousteau por la UCR.