30 de abril de 2026 Inicio
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¿Humano o Inteligencia Artificial? Spotify sumó un tilde verde para reconocer a artistas reales

Spotify aclarará qué perfiles corresponden a un artista humano y cuáles están asociados a un personaje generado con un prompt. La compañía busca asemejarse a su competidor Deezer, pero sin imitarlo por completo.

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Spotify identificará creadores humanos.

Spotify identificará creadores humanos.

Efe

La plataforma de streaming de música presentó este jueves una función para distinguir artistas humanos de perfiles generados con Inteligencia Artificial (IA). La etiqueta no refiere al contenido musical subido, sino al perfil del artista, lo que significa que una artista "verificada" podrá subir música generada por IA a la plataforma.

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Spotify explicó que la etiqueta "Verificado por Spotify", representada por un tilde verde, empezará a aparecer en los perfiles de los artistas y en los resultados de búsqueda en las próximas semanas. "Los perfiles que parezcan estar asociados a artistas generados por IA o con una identidad de IA no serán elegibles" para esta etiqueta, indicó la compañía sueca en su blog oficial.

Spotify tilde verde
Así será el tilde verde que verifica la humanidad del artista en Spotify.

Así será el tilde verde que verifica la humanidad del artista en Spotify.

Para identificar a artistas humanos, Spotify tendrá en cuenta especialmente su presencia fuera de la plataforma, a través de conciertos, productos derivados o actividad en redes sociales. También analizará las escuchas registradas por estos artistas, para lo cual dará prioridad a un volumen regular a lo largo del tiempo en lugar de a picos de audiencia.

Otro parámetro será que las artistas sean objeto de búsquedas específicas y no beneficiarios únicamente de la recomendación de un algoritmo.

Al implementarse el tilde, más del 99% de los artistas buscados activamente por los usuarios estarán verificados. La mayoría de ellos son independientes y abarcan distintos géneros, etapas de carrera y regiones. Aunque se implementará de manera gradual.

El tilde aparecerá junto al nombre del artista en su perfil y en los resultados de búsqueda. Si un perfil aún no muestra la insignia, puede recibirla más adelante, ya que Spotify revisa y actualiza los perfiles de forma continua.

La competencia de Spotify con Deezer

Con esta decisión, Spotify se diferencia de su competidor Deezer, que señala los contenidos generados por IA en vez de los perfiles. "En la era de la IA, es más importante que nunca poder confiar en la autenticidad de la música que escuchas", explicó la plataforma en su blog.

Deezer había afirmado días atrás que cerca de la mitad (44%) de los temas publicados diariamente en su plataforma eran generados por IA, frente a menos del 20% hace un año. El volumen de escuchas de estos temas sigue siendo, no obstante, muy bajo.

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