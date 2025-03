Jaime Duran Barba criticó la lista de La Libertad Avanza en Caba: "Marra era mucho mejor candidato que Adorni"

En diálogo con Desafío 2025, Duran Barba sostuvo que al desdoblarse las elecciones en la Ciudad, por primera vez en 2015, la campaña debería estar centrada en las preocupaciones de los porteños pero sin embargo eso no sucede por la "sobreactuación" del gobierno de Javier Milei que hace sea inevitable que se introduzcan temas nacionales al debate.

Luego señaló que será una elección muy reñida porque los principales partidos tienen competidores internos y en ese marco señaló como un error que La Libertad Avanza expulsara a Ramiro Marra del partido.

"Karina MIlei cometió el error de no incorporar a Marra que es un hombre inteligente y fundador de su espacio. Separados no se que le va a pasar", expresó el consultor quien señaló que lo mismo pasa en el PRO en la disputa que habrá entre la actual diputada Silvia Lospennato y el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Duran Barba sostuvo que el Gobierno utilizará las elecciones en CABA como un plebiscito para ver si la población está de acuerdo o no con la gestión de Milei a nivel nacional. "Adorni no es un personaje con tanta fuerza individual, es un funcionario de Milei, van a jugársela en si apoyan a Milei o no", indicó.

Acto seguido volvió con la idea de que Adorni es un mal candidato. "Marra era mucho mejor candidato que Adorni. Al poner de candidato al portavoz del Presidente en realidad se pone de candidato al Presidente. Peligrosísimo. Si hubiera asesorado al Gobierno le hubiera dicho que no hagan eso nunca y que sea Marra el candidato que tiene una imagen propia. Cuando no salga primero su portavoz el que no está llegando primero es Milei", remarcó.

En esa línea sostuvo La Libertad Avanza no le sobran los "dirigentes preparados y capaces de hablar bien". "No es una critica de mala fe, es objetivo. Muchos dirigentes de la Libertad Avanza tienen muy modestas capacidades de exposición. Marra es de lo mejor que tienen y lo botaron del partido, me parece absurdo. Es propio de los gobiernos que se creen todo poderoso", agregó.

Jaime Duran Barba: "El problema del PRO es su cercanía con La Libertad Avanza"

En la entrevista, Duran Barba también manifestó que el PRO tendrá serías dificultades en las elecciones de CABA porque parte de su electorado se inclinará por La Libertad Avanza.

"(Mauricio) Macri sigue en una línea poco clara, arroja críticas al Gobierno pero en la misma conferencia dijo que lo mejor que podía hacer un votante de Milei es votar por el PRO. No se sabe bien si están o no están. Ese es el problema del PRO, están tan cerca de La Libertad Avanza que no pueden romper vínculos y eso es un problema para posicionarse en las elecciones", advirtió.

Y profundizó: "Para el PRO, La Libertad Avanza ha sido un gran problema porque desde el principio no han sabido diferenciarse. Cuando hay dos fuerzas políticas parecidas pierde el más débil. Si en definitiva, como decían algunos dirigentes del PRO, ´si el gobierno de Macri fue un fracaso porque no fue más rápido´ y Milei es rápido como ellos hubieran querido ser, el elector dice ´bueno, voto por el que ellos admiran´”.

A continuación sostuvo que el PRO viene cayendo desde la derrota de Macri en las presidenciales del 2019. "Se quedaron sin estrategia y ha ido cayendo. La candidatura de Patricia Bullrich fue una equivocación porque le entregaron la candidatura a alguien que no era del PRO. Bullrich tiene proyecto propio y estaba de paso por el PRO. Las peleas internas que se han seguido generando han provocado desazón. El gobierno de Jorge Macri no ha sido tan exitoso como los antecesores. Estando en un mal momento, si salen segundos en su bastión algunos dirigentes van a pensar que el barco se está hundiendo y van a pasar a La Libertad Avanza.", completó.