Es la esposa de un futbolista de la Selección Argentina y se sumará a MasterChef Celebrity

Una mujer vinculada al plantel campeón del mundo en Qatar 2022 prepara su sorpresivo desembarco en la televisión para enfrentar un desafiante reality culinario.

Una de las parejas de un futbolista de la Scaloneta desembarcará en el reality.

La nueva edición de MasterChef Celebrity suma una figura de alto impacto proveniente del ámbito de los campeones del mundo. Según reveló un portal de noticias de espectáculos, Camila Galante , esposa del mediocampista de la Selección argentina, Leandro Paredes , aceptó la propuesta para sumarse al certamen de cocina de Telefe.

La influencer y empresaria del rubro cosmético dejará de lado por un tiempo su perfil corporativo para debutar en la competencia culinaria. Fuentes de la producción confirmaron que Galante aceptó el reto de exponer su talento gastronómico ante el público masivo, sumando un perfil fresco al certamen.

Conforme se desprendió de la publicación de La Pavada (Crónica), en los pasillos de Telefe señalan que la llegada de Galante busca aportar una mirada íntima sobre el entorno de la Selección argentina. "Camila llega lista para demostrar sus habilidades en la cocina, más allá del mundo del fútbol" , remarcan desde el entorno de la producción del canal.

La grilla de competidores ya reúne a personalidades de diversos ámbitos como L-Gante, Luck Ra, Marta Fort, Julieta Poggio y la "China" Ansa . La exparticipante de Gran Hermano , Sol Abraham , también está confirmada para integrar un elenco heterogéneo que promete fuerte repercusión en redes sociales.

La conducción volverá a estar a cargo de Wanda Nara , quien compartirá el barco con el jurado tradicional. Los equipos técnicos de Teleinde ya tienen todo listo para recibir a la empresaria y al resto de las figuras confirmadas para iniciar las pruebas de cámara.

Cuándo comienza MasterChef Celebrity

El debut de la competencia gastronómica está previsto para el último trimestre del año, una vez que finalice la emisión actual de Gran Hermano: Generación Dorada. Fuentes de la señal indicaron que la producción planea realizar las fotos oficiales del ciclo durante el mes de septiembre.

Los estudios de Teleinde en Martínez comenzaron con la logística de armado de escenografía y distribución de instalaciones clave. Wanda Nara y los tres chefs del jurado ya cuentan con sus camarines asignados, mientras que las jornadas de grabación iniciarán formalmente en las próximas semanas.

Wanda Nara conducirá MasterChef Celebrity.

En paralelo, la señal organiza la convivencia técnica con la versión MasterChef Kids, que conducirá Verónica Lozano. La estrategia del canal consiste en armar una presentación comercial para anunciantes antes del inicio de las grabaciones, coordinando ambos formatos dentro del mismo predio.

Analistas de la industria televisiva sostienen que Telefe busca sostener el liderazgo del primetime nocturno con este armado de figuras. "La combinación de música, redes sociales y figuras vinculadas a la Scaloneta garantiza un piso de audiencia muy alto", aseguran allegados a la programación.