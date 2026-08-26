26 de agosto de 2026 Inicio
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Bertie Benegas Lynch, sobre la morosidad: "Compraron una TV para el Mundial y como Argentina no ganó, no quieren pagar"

El diputado nacional de La Libertad Avanza se despegó de la idea de una ayuda estatal a las familias por los endeudamientos y advirtió que "no se va caso por caso". "También hubo un montón de deudas por apuestas", expresó.

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Bertie Benegas Lynch se refirió a la morosidad.

Bertie Benegas Lynch se refirió a la morosidad.

El texto completo presentado en la Cámara de Diputados.
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En diálogo con Nacional Rock, Benegas Lynch cargó contra la postura de la oposición en medio de los índices de endeudamiento de las familias: "El primer paso era romper y el segundo es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente, que no puede y que se está muriendo de hambre. Eso no tiene absolutamente ningún gollete si vas a los números, cuando se bajó la pobreza. Aparte son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero y usurero y ahora defienden eso".

En tal sentido, advirtió que debe diferenciarse cada situación. "Cuando se dice 'salgamos a defender a los deudores', no se va caso por caso. Cada uno tomó a nivel particular las deudas pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón y entonces no quiere pagar la deuda. También hubo un montón de deudas por apuestas", expresó.

Bertie Benegas Lynch se refirió a la morosidad.

Bertie Benegas Lynch se refirió a la morosidad.

Los dichos del diputado libertario ocurrieron después de que un estudio realizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) revelara que Argentina lidera el ranking de morosidad en Latinoamérica. Con un 7,3% del total de créditos impagos, el país triplica con holgura el promedio regional del 2,78% de la cartera en situación irregular.

Otro dato preocupante referido al financiamiento detalla que Argentina se encuentra en el último puesto del ranking: el ratio crédito/PBI se situó en un 14,3%, el más bajo de los 16 países evaluados, muy lejos de la media regional del 47,3%.

Axel Kicillof responsabilizó al Gobierno por la desregulación de las tasas de interés

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la falta de regulación sobre las billeteras virtuales y las tasas de interés personalizadas a través de algoritmos, lo que incide en el aumento del endeudamiento de las familias. "Esto lo tendría que estar controlando el Gobierno nacional, pero es amigo, socio y además cree que no tiene que haber Estado y que todo funciona bien; pero el tema es que la morosidad en poco tiempo se multiplicó por cinco", sostuvo.

"Este gobierno le echa la culpa a los que la están pasando mal por culpa de sus políticas. Pero no es la gente, es Javier Milei y su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos", expresó el mandatario provincial este martes en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10.

El mandatario precisó que "el Presidente renuncia a lo que debería hacer y deja a 6 millones de personas en estado de indefensión" y, frente a ese escenario, remarcó que "el Banco Provincia ofrece refinanciación de estas deudas en condiciones que le permiten a la gente dar una respuesta".

Kicillof cuestionó con dureza la respuesta del Gobierno nacional frente al endeudamiento: "Con el comunicado de este lunes, el Gobierno ratificó el rumbo. Es una ultraderecha insensible y cruel. Les echa la culpa a los que se fundieron, a los empresarios que tuvieron que cerrar, a los comerciantes que se fundieron, a los trabajadores que perdieron el empleo, a los millones que se tuvieron que endeudar. No alcanza la guita. La gente se gastó los ahorros para vivir, para comer, para comprar remedios, pagar el alquiler porque todo está por las nubes. A la gente no le alcanza. Están generando una catástrofe. No es un asunto entre privados, como dice Milei. Hay problemas de Milei porque la política económica es salarios bajos y tasas altas".

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