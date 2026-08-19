19 de agosto de 2026 Inicio
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El PRO enfría un acuerdo con La Libertad Avanza para 2027: "Falta un montón"

El jefe del bloque en el Senado, Martín Goerling, se mostró escéptico a la negociación entre los partidos, "más después de toda la experiencia que hemos tenido con esta gente”. Además, cuestionó el plan economico y volvió a defender las PASO como herramienta electoral.

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¿Se cae el acuerdo entre el PRO y LLA? 

¿Se cae el acuerdo entre el PRO y LLA? 

A menos de una semana de la reunión entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada, desde el partido amarillo pusieron paños fríos a un eventual acuerdo partidario de cara a las elecciones presidenciales de 2027. “Soy escéptico a cualquier tipo de acuerdo, porque falta un montón, y más después de toda la experiencia que hemos tenido con esta gente”, señaló el jefe del bloque en el Senado, Martín Goerling, quien cuestionó el plan economico y volvió a defender las PASO como herramienta electoral.

Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado.
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En diálogo con Infobae, el senador misionero, entiende que, de cara a los próximos comicios nacionales, "hay que armar un frente que no sea ni kirchnerismo ni Milei" y cree que "el PRO tiene que liderar eso”.

En relación al encuentro que mantuvieron el jueves pasado representantes del partido amarillo y violeta, Goerling calificó el mismo como “una reunión más”. “En este caso, la pidió Karina (Milei) y, como dijo Mauricio, siempre vamos a ir a cualquier reunión que nos llamen para charlar, tratar de apoyar y ayudar a que salgan las cosas, pero de ahí a que se traduzca en una oferta, en un acuerdo electoral concreto, creo que falta un montón”, añadió.

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Martín Goerling puso reparos a un acuerdo entre el PRO y LLA.

“Creo que esa discusión recién hay que darla el año que viene o muy sobre fin de año, también en función de si el Gobierno insiste en la eliminación de las PASO o no, porque eso cambia el escenario. Por ahora soy escéptico a cualquier tipo de acuerdo, porque falta un montón, y más después de toda la experiencia que hemos tenido con esta gente”, indicó Goerling.

La postura sobre las PASO

“Con respecto a las PASO, cuando entró el proyecto al Senado nosotros lo planteamos y lo discutimos en la mesa ejecutiva del partido, donde está Mauricio (Macri), donde está Jorge Macri, donde está (Rogelio) Frigerio, (Ignacio) ”Nacho” Torres, María Eugenia Vidal. En esa instancia se definió que lo mejor era mantener las PASO, no eliminarlas. Sí, por ahí, discutir, modificar la ley, cambiar varios aspectos que entendemos que hay que mejorar, pero a partir de ahí quedó esa decisión. No se habló más después porque todavía no se trató el proyecto", planteó Goerling en la entrevista con Infobae.

En esta línea, el legislador explicó que su postura personal es “mantener las PASO, entendiendo que es una herramienta que sirve, que sirvió y que no se puede cada dos años ir cambiando el sistema electoral, según lo que le convenga siempre al oficialismo de turno”.

“El año pasado suspendimos; ese sistema electoral tiene que tener certeza. Si hay que sacar, hay que dar una discusión amplia, ir con todas las fuerzas políticas y tomar una decisión, no en función de si me perjudica o me beneficia”, completó.

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