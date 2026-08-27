27 de agosto de 2026 Inicio
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Reapareció Guillermo Francos y reveló el verdadero motivo por el que renunció al Gobierno

El exjefe de Gabinete explicó en una entrevista que la causa de su salida fue el hostigamiento incesante en redes sociales por parte de los trolls libertarios. "Había un persistente ataque hacia mí, me hacían renunciar todos los días", señaló. Además, no descartó ser candidato en 2027.

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Francos habló sobre su decisión de dejar el Gobierno.

Francos habló sobre su decisión de dejar el Gobierno.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos reveló este jueves que renunció a su cargo a causa del hostigamiento incesante en redes sociales por parte de los trolls libertarios. "Había un persistente ataque hacia mí, me hacían renunciar todos los días", explicó en una entrevista.

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Los cuestionamientos comenzaron en sus primeros días como ministro del Interior. "Al principio, todos los días decían que me iba de embajador a Inglaterra o a Italia", señaló Francos.

Las agresiones en las redes aumentaron su intensidad tras la victoria electoral en octubre de 2025. El exfuncionario omitió el nombre del asesor Santiago Caputo, con quien sostuvo fuertes diferencias en el Poder Ejecutivo, pero confirmó el origen oficialista de los ataques.

"Yo trato de no juzgar de dónde venía. Tengo mis sospechas, algunas personas dicen que no fueron, pero no importa. Era algo objetivo que me atacaban por las redes de la fuerza propia, con estas versiones que me iba, renunciaba", relató.

Cómo se definió la salida de Guillermo Francos del Gobierno

El conflicto desembocó en una conversación definitiva con el presidente Javier Milei. "Es muy difícil ser jefe de Gabinete cuando estás siendo cuestionado permanentemente", le dijo Francos al mandatario, quien a su vez le reprochó excesos en sus declaraciones públicas.

Ante este escenario de desgaste, el dirigente presentó su renuncia indeclinable. Su intención principal fue "dejarle al Presidente las manos libres para que conformara su nuevo equipo en una nueva etapa de gestión".

A pesar de la ruptura, el político dejó abierta la posibilidad de un retorno a las filas libertarias y no descartó una postulación en la Ciudad de Buenos Aires para 2027.

"No sé, falta mucho para la elección. Se pasa volando, pero para tomar decisiones hay que ver cuál es el momento más oportuno", concluyó Francos.

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