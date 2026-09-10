Un diputado de Chile afirmó que las Islas Malvinas "son inglesas" y generó tensión Se trata del legislador Javier Olivares Avendaño, quien mencionó a las Islas como "Falklands". Fue después de la reunión de Javier Milei con su par José Antonio Kast en el país trasandino. Por Agregar C5N en









El diputado nacional chileno Javier Olivares Avendaño.

El diputado nacional chileno y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, Javier Olivares Avendaño, ratificó su postura opositora al Gobierno del mandatario José Antonio Kast y afirmó que las Islas Malvinas "son inglesas". Sus dichos ocurrieron luego de que el presidente argentino Javier Milei anunciara en cadena nacional una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía.

Avendaño intervino durante una sesión en la Cámara de Diputados de Chile y remarcó que las Islas Malvinas pertenecen al Reino Unido: "Así como las Falklands son inglesas, el estrecho de Magallanes es chileno". El legislador integra el Partido de la Gente, que defiende la ideología del centro y se despega de la izquierda y derecha.

Los dichos del diputado del país vecino incrementaron la tensión con el oficialismo, debido a que Kast sostuvo el apoyo a la Argentina durante una reunión con Milei el 3 de septiembre en Santiago. En tal sentido, la Oficina del Presidente informó que el presidente trasandino "ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".

“Asi como las Falkland son británicas, el Estrecho de Magallanes es chileno.

¡Y no hay más!”



Por Chile, y siempre por la patria. pic.twitter.com/i9a9LeHBIp — Javier Olivares A (@JavierOlivares) September 9, 2026 "Por su parte, el Presidente Milei agradeció al Presidente Kast en nombre del Gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas y expresó que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas", agregó el comunicado.

La reunión entre Milei y Kast funcionó, además, como un punto de inflexión en la relación bilateral, tras los roces que caracterizaron el vínculo durante la administración anterior en Chile. Con el cambio de signo político en Santiago, ambos gobiernos buscan inaugurar una etapa de mayor entendimiento.

El Gobierno denunciará a más empresas que operan en Malvinas El Gobierno anunció una nueva serie de denuncias contra empresas sospechosas de desarrollar actividades vinculadas al petróleo y el gas en la Plataforma Continental Argentina, luego de que el presidente Javier Milei confirmara en cadena nacional una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En un comunicado, el Gobierno confirmó las demandas contra diferentes compañías ya que las acusó de infringir la Ley de Hidrocarburos: "La Oficina del Presidente informa que se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.º 26.659". En tal sentido, remarcó que las presentaciones también comprenderán a los directivos de las firmas: "Las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades. Ello derivará tanto en la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos".