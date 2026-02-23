El Gobierno reunió a su mesa política con el foco en las sesiones del Senado por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil El encuentro, que se desarrolló en la Casa Rosada, fue encabezado por Karina Milei y Manuel Adorni, mientras se espera la convocatoria de Victoria Villarruel para debatir los proyectos oficialistas en la Cámara alta. Por + Seguir en







El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno reunió a su mesa política en la Casa Rosada, de cara a las sesiones en el Senado en las que se debatirán la reforma laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares, mientras se aguarda la convocatoria de la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También formaron parte el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); y los asesores Santiago Caputo y Eduardo "Lule" Menem.

Entre los temas que el Ejecutivo quiere encaminar figura el tratamiento en el Senado de la reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en Diputados y regresó a la Cámara alta para su revisión final. También aparecen en la agenda la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Senado - debate reforma laboral X @SenadoArgentina En paralelo, el oficialismo trabaja para anticipar la discusión de un proyecto que modifica la Ley de Financiamiento Universitario, con la intención de instalar el debate en los primeros días de marzo, una vez finalizadas las extraordinarias.

El martes será el turno de la primera reunión de gabinete del año, en la que se definirán los objetivos de gestión para 2026 y las prioridades del nuevo período legislativo. Allí se repasarán metas sectoriales y se coordinarán lineamientos para la implementación del plan de gobierno.

Desde Balcarce 50 sostienen que la meta es llegar al inicio de las sesiones ordinarias con avances concretos en el Congreso y acuerdos básicos con bloques aliados no kirchneristas, en un escenario atravesado por negociaciones intensas y tensiones con la oposición tras la aprobación en Diputados de la reforma laboral.