23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno reunió a su mesa política con el foco en las sesiones del Senado por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

El encuentro, que se desarrolló en la Casa Rosada, fue encabezado por Karina Milei y Manuel Adorni, mientras se espera la convocatoria de Victoria Villarruel para debatir los proyectos oficialistas en la Cámara alta.

Por
El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno reunió a su mesa política en la Casa Rosada, de cara a las sesiones en el Senado en las que se debatirán la reforma laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares, mientras se aguarda la convocatoria de la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Te puede interesar:

Senado: Luis Juez pasó a La Libertad Avanza y tres peronistas se fueron del bloque kirchnerista

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También formaron parte el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); y los asesores Santiago Caputo y Eduardo "Lule" Menem.

Entre los temas que el Ejecutivo quiere encaminar figura el tratamiento en el Senado de la reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en Diputados y regresó a la Cámara alta para su revisión final. También aparecen en la agenda la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Senado - debate reforma laboral

En paralelo, el oficialismo trabaja para anticipar la discusión de un proyecto que modifica la Ley de Financiamiento Universitario, con la intención de instalar el debate en los primeros días de marzo, una vez finalizadas las extraordinarias.

El martes será el turno de la primera reunión de gabinete del año, en la que se definirán los objetivos de gestión para 2026 y las prioridades del nuevo período legislativo. Allí se repasarán metas sectoriales y se coordinarán lineamientos para la implementación del plan de gobierno.

Desde Balcarce 50 sostienen que la meta es llegar al inicio de las sesiones ordinarias con avances concretos en el Congreso y acuerdos básicos con bloques aliados no kirchneristas, en un escenario atravesado por negociaciones intensas y tensiones con la oposición tras la aprobación en Diputados de la reforma laboral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

La senadora Patricia Bullrich desligó el atentado a los incidentes sucedidos en el Congreso.
play

Patricia Bullrich aseguró que la bomba en Gendarmería "no estuvo ligada a lo que sucedió en estos días"

El Senado sesionará el jueves 26 y viernes 27, justo antes de terminar el período de extraordinarias.

El oficialismo pidió sesión en el Senado para debatir la reforma laboral el viernes

El oficialismo obtuvo dictamen en el Senado.

El oficialismo logró dictamen en el Senado e intentará aprobar la reforma laboral el próximo viernes

Gonzalo Guzmán Coraita y Ezequiel Atauche (LLA) y Romina Monzón, familiar de una víctima de asesinato.

El nuevo Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen en el Senado y avanza en el Congreso

La CGT anticipó que el paro va a ser contundente y paralizará a la Argentina de punta a punta.

Reforma laboral, paro y protestas: las claves de una jornada de máxima tensión en el Congreso

Rating Cero

La influencer eligió priorizar su salud y se sometió a una reducción de mamas.

De los miedos al alivio: La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras tomar una decisión clave con su cuerpo

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
play

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

Este tipo de dispositivos tecnológicos ya había ganado visibilidad en contenidos digitales.

Mauro Icardi y la China Suárez fortalecieron su relación con un pequeño detalle: cuál es

El éxito demuestra, una vez más, que las producciones basadas en hechos reales siguen generando un fuerte interés cuando están narradas con rigor, sensibilidad y profundidad histórica.
play

Este drama histórico sobre un famoso hecho bélico está sorprendiendo a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

La gira arrancará el 7 de diciembre en Dublin.

Los Sex Pistols anunciaron una gira por los 50 años de "Anarchy in the UK"

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

últimas noticias

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 24 de febrero

Hace 4 minutos
Florencia fue encontrada  tras un amplio despliegue encabezado por la Comisaría de Aguilares. Luego, se quitó la vida. 

Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes

Hace 30 minutos
Los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones.

Continúa el caos en México: 23 presos escaparon de un penal en Puerto Vallarta

Hace 43 minutos
play

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

Hace 59 minutos
El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno reunió a su mesa política con el foco en las sesiones del Senado por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 1 hora