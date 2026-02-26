Histórico: con amplia mayoría, el Congreso ratificó el acuerdo UE-Mercosur

El Senado lo aprobó por 69 votos contra 3 y convirtió en ley el tratado tras 25 años de negociaciones. Hubo una fallida maniobra para adelantar la votación y una polémica por los beneficios de ser el primer país en ratificarlo, primacía que finalmente quedó en manos de Uruguay.

El Congreso convirtió en ley el histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, poniendo fin a más de 25 años de negociaciones y abriendo una nueva etapa en la relación birregional. Sobre el filo del cierre del período de sesiones extraordinarias , el Senado le dio sanción definitiva con 69 votos a favor y 3 en conta en una sesión atravesada por fuertes tensiones y una disputa por quién quedaba primero en la carrera de la ratificación.ra,

Los únicos votos negativos fueron del bloque Justicialista: Juliana Di Tullio, Eduardo Wado de Pedro y Cristina López. De este modo, el acuerdo fue aprobado con amplísimas mayorías en ambas cámaras, ya que en Diputados había obtenido 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.

El tratado, firmado en enero de 2025 tras un cuarto de siglo de negociaciones, crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas. El texto prevé la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de los productos intercambiados entre ambos bloques, con plazos de desgravación de hasta 15 años para los sectores considerados sensibles. Abarca a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por el lado del Mercosur y a los 27 países de la Unión Europea.

Entre sus puntos centrales se encuentra el acceso preferencial para productos agroindustriales del Mercosur —como carne, azúcar y cítricos— y la apertura para bienes industriales y servicios europeos, entre ellos el sector automotriz, vinos y químicos. También incorpora disposiciones sobre contratación pública, que permitirán a empresas europeas participar en licitaciones en los países del bloque sudamericano, y capítulos vinculados al desarrollo sostenible, con compromisos en materia ambiental y laboral, especialmente en lo relativo al cambio climático y la deforestación.

Durante el debate en la Cámara alta, el oficialismo intentó adelantar la votación para que la Argentina se convirtiera en el primer país del bloque en aprobar formalmente el acuerdo. La moción fue presentada por el radical Maximiliano Abad, aunque en el recinto se interpretó como una jugada impulsada por el oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, conversó con varios senadores luego de dialogar con el canciller Pablo Quirno, quien siguió el debate desde el recinto.

La oposición rechazó la propuesta. El jefe del interbloque Popular, José Mayans, denunció una “violación flagrante de todo el sistema” y sostuvo que “no estamos dispuestos a aceptarlo”. En medio de su intervención lanzó una frase que elevó la tensión: “Con ese criterio, le puedo decir a usted que se baje los pantalones, entonces lo hace y se queda desnudo”. El presidente provisional le pidió moderación, pero el formoseño insistió y cuestionó además a su coprovinciano Francisco Paoltroni por la brevedad de su defensa del proyecto.

Detrás de la discusión reglamentaria también se coló una controversia de fondo: si el país que ratificara primero el acuerdo obtendría beneficios concretos. Desde distintos sectores —no sólo del oficialismo— señalaron que sí existen ventajas asociadas a una aprobación temprana, más allá del valor simbólico de “ser el primero”.

Argumentan que el texto contempla mecanismos que implican acceso anticipado y prioritario a cuotas arancelarias, lo que podría traducirse en ventajas comerciales iniciales. En cambio, el senador pampeano Daniel Bensusán rechazó esa interpretación en el recinto y afirmó que era “mentira” que existieran beneficios diferenciales por aprobar antes. Sin embargo, incluso integrantes de Unión por la Patria en Diputados admitían en privado que ese “fast track” estaba contemplado en la letra fina del entendimiento.

La maniobra para adelantar la votación no prosperó y, en paralelo, Uruguay avanzó con su propio trámite legislativo y terminó convirtiéndose en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo, quedándose con esa primacía política —y eventualmente comercial— que estaba en disputa.

En Diputados, el debate también había dejado expuestas las diferencias internas del peronismo. El excanciller Santiago Cafiero lanzó una de las críticas más duras al afirmar que el expresidente Mauricio Macri se “había bajado los pantalones” frente a Europa en la negociación. Otros legisladores marcaron reparos y el bloque votó dividido.

En el Senado, el miembro informante del bloque Justicialista, Jorge Coqui Capitanich, confirmó el acompañamiento mayoritario de la bancada, aunque planteó la necesidad de medidas complementarias para resguardar a sectores vulnerables y advirtió sobre las asimetrías productivas que puede generar un acuerdo de esta magnitud.

Tras la votación, las tensiones continuaron con un cruce reglamentario. Anabel Fernández Sagasti pidió que se leyera el artículo 196 del reglamento del Senado, que establece que no se pueden leer discursos salvo autorización de la Presidencia y por hasta cinco minutos, en alusión a la intervención de Bullrich. La ministra respondió que no había leído un discurso sino utilizado una guía, pero la senadora retrucó que las imágenes mostraban lo contrario. La discusión se inscribe en una serie de polémicas recientes en ambas cámaras sobre la lectura de discursos; en la última sesión de Diputados, por ejemplo, Lisandro Almirón leyó íntegramente su intervención como miembro informante de la reforma laboral.

Con la sanción definitiva, la Argentina completó el trámite legislativo del acuerdo en medio de una votación contundente en números, pero atravesada por fuertes cruces políticos y una disputa que combinó reglamento, estrategia parlamentaria y competencia regional.