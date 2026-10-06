6 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno prepara el terreno para trasladar a los presos del penal de Devoto a Marcos Paz

El Ministerio de Seguridad Nacional creó dentro la estructura del Comando Unificado Federal un cuerpo específico para dar inicio a la mudanza de todas las personas privadas de la libertad alojadas en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz es un nuevo establecimiento carcelario destinado a recibir a los internos de la cárcel de Villa Devoto.

El Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz es un nuevo establecimiento carcelario destinado a recibir a los internos de la cárcel de Villa Devoto.

GCBA

El Ministerio de Seguridad Nacional creó dentro de la estructura del Comando Unificado Federal un cuerpo específico para encarar el traslado de todas las personas privadas de la libertad alojadas en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del barrio de Villa Devoto hacia el nuevo complejo construido en el partido bonaerense de Marcos Paz.

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La medida se implementó a través de la Resolución 1018/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

El nuevo organismo se denominará Comando Unificado Federal - Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y funcionará desde la entrada en vigencia de la norma.

Traslado de Devoto: el Gobierno creó un comando especial para la mudanza a Marcos Paz

Según los fundamentos, el traslado responde a un convenio marco firmado en marzo de 2018, que previó la construcción del nuevo establecimiento penitenciario en Marcos Paz y la posterior desocupación del complejo porteño. Ese acuerdo establece que deben trasladarse la totalidad de los internos y el equipamiento al nuevo edificio, y luego cerrarse el establecimiento.

El texto explica que esas atribuciones correspondían originalmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero que pasaron a la cartera de Seguridad luego de que el Decreto 8/24 transfiriera a su órbita la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.

La resolución argumenta que "por la magnitud y complejidad de los traslados" es necesario convocar al comando interfuerzas, creado en 2024, para asegurar las condiciones de seguridad, el orden público y la protección perimetral y vial durante el operativo.

El Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz recibirá a unas 1.500 personas provenientes de Villa Devoto y 700 cupos para detenidos en seccionales y alcaidías de la Ciudad.

El Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz recibirá a unas 1.500 personas provenientes de Villa Devoto y 700 cupos para detenidos en seccionales y alcaidías de la Ciudad.

Entre los objetivos del nuevo comando figuran preservar el orden público durante el traslado de los internos y del equipamiento, contribuir a la seguridad de la población civil, proteger al personal penitenciario, a las autoridades y a quienes participen en las operaciones, y prevenir delitos federales y acciones que puedan afectar la seguridad interior. También deberá resguardar ambos complejos penitenciarios, los corredores viales y los puntos estratégicos del recorrido, establecer mecanismos de alerta temprana y respuesta inmediata ante incidentes, y cooperar con las autoridades locales.

El comando estará integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de otros organismos nacionales que sean convocados.

La coordinación general quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que podrá designar al personal necesario. El comando deberá elaborar un plan operacional que contemple especialmente "el perfil criminológico de la población a trasladar" y la prevención de riesgos en el recorrido.

Por último, la norma invita a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa para integrar el comando.

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