Donald Trump anunció la reapertura total del espacio aéreo de Venezuela El presidente de Estados Unidos habló por teléfono con Delcy Rodríguez para comunicarle la decisión, y ordenó que se ejecute "al final del día" jueves. "La gente que quiere regresar o ir de visita podrá hacerlo", aseguró.







American Airlines suspendió sus vuelos a Venezuela en 2019. Télam

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves la apertura inmediata del espacio aéreo comercial de Venezuela. La decisión fue anunciada tras mantener una conversación telefónica con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El mandatario instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a mandos militares para ejecutar la orden "al final del día de hoy".

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, declaró el republicano desde la Oficina Oval. Según el mandatario, el objetivo es garantizar que "los aviones puedan volar" sin restricciones, asegurando que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar al país sudamericano de forma segura "muy pronto".

La medida busca facilitar el retorno de residentes y el flujo de visitantes entre ambas naciones, interrumpido desde hace años por la crisis política. "La gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo", subrayó Trump, quien vinculó este avance a las conversaciones preliminares para la reapertura de sedes diplomáticas en Caracas y Washington.

Ante el nuevo escenario, aerolíneas como American Airlines confirmaron que ya analizan retomar sus rutas en el corto plazo. La compañía, que suspendió sus vuelos en 2019, supeditó su regreso a la nueva posición de la Casa Blanca.

trump delcy rodríguez Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez. Qué hará Estados Unidos con el petróleo venezolano En el marco de esta normalización, Trump destacó la reciente incorporación de 50 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela a las reservas estadounidenses. "Esos cincuenta millones de barriles los vamos a repartir con ellos, y van a ganar más dinero del que ganaron en muchísimo tiempo", afirmó, proyectando una mejora económica acelerada para el país caribeño.

El jefe de Estado reveló que grandes corporaciones del sector energético ya se preparan para operar en territorio venezolano. "Todas las grandes petroleras están entrando con nosotros. Es increíble. Es algo hermoso de ver", celebró Trump, quien calificó la cooperación actual entre ambos gobiernos como "extraordinaria" tras el fin del conflicto político. Finalmente, el mandatario destacó la disposición de la nueva dirigencia venezolana para alcanzar consensos económicos tras el cese de hostilidades. "Cuando terminó el ataque, dijeron: 'Hagamos un acuerdo'. Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años", concluyó, validando la gestión de Rodríguez como "inteligente".