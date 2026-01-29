29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump anunció la reapertura total del espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos habló por teléfono con Delcy Rodríguez para comunicarle la decisión, y ordenó que se ejecute "al final del día" jueves. "La gente que quiere regresar o ir de visita podrá hacerlo", aseguró.

Por
American Airlines suspendió sus vuelos a Venezuela en 2019.

American Airlines suspendió sus vuelos a Venezuela en 2019.

Télam

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves la apertura inmediata del espacio aéreo comercial de Venezuela. La decisión fue anunciada tras mantener una conversación telefónica con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El mandatario instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a mandos militares para ejecutar la orden "al final del día de hoy".

Donald Trump continúa su campaña contra los inmigrantes.
Te puede interesar:

EEUU volvió a ofrecer plata por autodeportarse: "Evita la incomodidad de no saber cuándo te arrestaremos"

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, declaró el republicano desde la Oficina Oval. Según el mandatario, el objetivo es garantizar que "los aviones puedan volar" sin restricciones, asegurando que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar al país sudamericano de forma segura "muy pronto".

La medida busca facilitar el retorno de residentes y el flujo de visitantes entre ambas naciones, interrumpido desde hace años por la crisis política. "La gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo", subrayó Trump, quien vinculó este avance a las conversaciones preliminares para la reapertura de sedes diplomáticas en Caracas y Washington.

Ante el nuevo escenario, aerolíneas como American Airlines confirmaron que ya analizan retomar sus rutas en el corto plazo. La compañía, que suspendió sus vuelos en 2019, supeditó su regreso a la nueva posición de la Casa Blanca.

trump delcy rodríguez
Donald Trump mantuvo una conversaci&oacute;n telef&oacute;nica con Delcy Rodr&iacute;guez.

Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez.

Qué hará Estados Unidos con el petróleo venezolano

En el marco de esta normalización, Trump destacó la reciente incorporación de 50 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela a las reservas estadounidenses. "Esos cincuenta millones de barriles los vamos a repartir con ellos, y van a ganar más dinero del que ganaron en muchísimo tiempo", afirmó, proyectando una mejora económica acelerada para el país caribeño.

El jefe de Estado reveló que grandes corporaciones del sector energético ya se preparan para operar en territorio venezolano. "Todas las grandes petroleras están entrando con nosotros. Es increíble. Es algo hermoso de ver", celebró Trump, quien calificó la cooperación actual entre ambos gobiernos como "extraordinaria" tras el fin del conflicto político.

Finalmente, el mandatario destacó la disposición de la nueva dirigencia venezolana para alcanzar consensos económicos tras el cese de hostilidades. "Cuando terminó el ataque, dijeron: 'Hagamos un acuerdo'. Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años", concluyó, validando la gestión de Rodríguez como "inteligente".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Momentos antes de que Alex Pretti fuera asesinado, había defendido a una mujer que había sido rociada con gas pimienta por los agentes del ICE.

Estados Unidos: apartaron a dos agentes del ICE involucrados en el asesinato de Alex Pretti

La rapera mostró su apoyo al presidente de EEUU en un acto público.

Nicki Minaj ratificó su apoyo a Donald Trump: "Soy su fan número uno"

Hace semanas que la ciudad de Minneapolis protesta contra los agentes del ICE por sus abusos policiales en las redadas contra migrantes.

Estados Unidos: Ecuador denunció que agentes del ICE intentaron ingresar a su consulado

Protestas en Irán.

Irán advirtió que "se defenderá como nunca antes" si lo ataca Estados Unidos

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció en contra de la detención de Nicolás Maduro. 

Colombia reclamó a Estados Unidos la devolución de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Atentado en Estados Unidos: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Trump

Atentado en EEUU: atacaron con una sustancia desconocida a una congresista crítica de Trump

Rating Cero

La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio

La influencer y el streamer iniciaron un romance confirmado por sus allegados.

¿Nació el amor? Una modelo argentina estaría saliendo con un famoso streamer

Se conoció quién fue el amor oculto de la actriz cuando empezó a actuar.

"Un amor lejos de todos": Pilar Gamboa reveló que tuvo un romance oculto con un famoso actor

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

"La pasé muy bien": Ian Lucas confirmó el romance con Evangelina Anderson

El reality busca atraer al público con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados

C5N renueva su programación. 

Desde este lunes, C5N relanza su programación para el 2026

últimas noticias

play

El emotivo testimonio de los abuelos de Jeremías: "Era nuestro compañero"

Hace 6 minutos
La reunión será para evitar un nuevo paro de colectivos.

La UTA y las empresas de transporte tendrán una reunión clave para evitar otro paro de colectivos

Hace 17 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 30 de enero

Hace 20 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 30 de enero

Hace 20 minutos
La mediática dio detalles de su relación con el creador digital.

"Me enseñó...": Julieta Poggio reveló detalles de la relación abierta con su novio

Hace 21 minutos