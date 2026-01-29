EEUU volvió a ofrecer plata por autodeportarse: "Evita la incomodidad de no saber cuándo te arrestaremos"

A menos de una semana del último asesinato de ICE, el Departamento de Seguridad anunció un nuevo bono de casi u$s3.000 para los inmigrantes ilegales que dejen voluntariamente el país. Es menor que el monto otorgado en Navidad.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos volvió a ofrecer miles de dólares y un pasaje de avión para los inmigrantes que se autodeporten. "Andate ya, evitá la incomodidad de no saber cuándo te arrestaremos ", publicó la cartera en X a menos de una semana del último asesinato cometido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La despedida del hermano de la argentina hallada muerta en Los Ángeles: "Te voy a extrañar toda mi vida"

En esta ocasión, el gobierno de Donald Trump ofreció u$s2.600 a los inmigrantes sin documentación, a quienes apodó "aliens", para que abandonen el país voluntariamente. Son u$s400 menos que el monto ofrecido en Navidad . El trámite se realiza a través de la aplicación CBP Home.

La gestión republicana recurrió a la nostalgia en ambas fechas para elevar el número de inmigrantes deportados. De lo contrario, advirtió que ICE los interceptará en la vía pública o en sus propias casas para detenerlos e incomunicarlos.

Renee Nicole Good era ciudadana estadounidense y tenía 37 años, perdió la vida cuando un agente de ICE abrió fuego contra su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis.

Según el testimonio de su mamá, Donna Granger , Good no participaba de ninguna protesta y era una persona que se dedicaba al cuidado de los demás.

"Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble", declaró Granger, en contraposición con la postura del Departamento de Seguridad Nacional.

Good era poeta y madre de tres hijos, creció en Colorado Springs. Estuvo casada con el comediante Timothy Macklin, quien falleció en 2023. Desde entonces vivía en Minneapolis con su nueva pareja, cuyo nombre no se ha revelado, pero a quien se pudo escuchar en los videos registrados durante el operativo policial. "Esa es mi esposa, no sé qué hacer", gritó la compañera de Good, testigo del asesinato, mientras lloraba.

El padre de Alex Jeffrey Pretti, el hombre asesinado por ICE en Minnesota, detalló que su hijo se encontraba preocupado por la represión de las fuerzas en distintos puntos del país.

En diálogo con la agencia AP, Michael Pretti marcó que su hijo, quien tenía 37 años, había expuesto su desasosiego por el accionar de las fuerzas federales. "Se preocupaba profundamente por las personas y estaba muy molesto con lo que sucedía en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, al igual que lo están millones de personas", marcó.

"Pensaba que era terrible secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle. Le preocupaban esas personas y sabía que estaba mal, por lo que participó en protestas", agregó en esta línea. Además, señaló que le había aconsejado a su hijo tener precauciones en las manifestaciones: "Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas, ya sabes, que proteste, pero que no se involucre, básicamente que no haga nada estúpido".