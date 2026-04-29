Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

Se trata de una licenciada en administración de empresas y coach ontológica profesional. Formó parte de la comitiva presidencial que se trasladó a Estados Unidos para la Argentina Week y un diputado denunció que tiene custodia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de la polémica desde principios de marzo, cuando trascendió que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial junto a la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei a un viaje a Estados Unidos para asistir a la Argentina Week, aunque la Justicia archivó la causa. Además, el fiscal Gerardo Pollicita advirtió que el funcionario viajó en primera clase a las playas de Aruba junto a su familia en diciembre de 2024.

Entre el control y el guion: el detrás de escena del informe de Adorni en Diputados

Adorni brindó este miércoles su informe de gestión en la Cámara de Diputados , que estuvo marcado por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y el mar de dudas en torno a su patrimonio. En este marco, el legislador por Buenos Aires de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade cuestionó el capital de Angeletti: "Viajó a Madrid entre el 3 y el 4 de septiembre de 2025, aparentemente con mamis del colegio, donde gastó no menos de u$s6.000. También tiene dos cajas de seguridad en el Banco Galicia".

En este marco, denunció que la esposa del jefe de Gabinete se traslada injustificadamente con personal de custodia. "Tiene un auto oficial y tres equipos que cumplen el servicio de custodia. Son seis policías federales. El tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, llevar a sus hijos al colegio o ir a La Fernetería, un bar de moda en la calle Serrano en Palermo. A las 4 de la mañana, la Policía la tiene que esperar y volver a traer a su casa", advirtió el diputado.

Angeletti, quien presenció la presentación de Adorni en el Congreso, tiene 43 años, es licenciada en administración de empresas y coach ontológica profesional, además de fundadora de Más Be, una consultora de empresas creada en julio de 2024. En sus redes sociales comparte postales junto a su familia: Adorni y sus dos hijos, además de mensajes positivos y frases motivadoras sobre autenticidad, resiliencia, éxito y aprendizaje.

En tanto, en su LinkedIn se define con "una sólida formación en Administración de Empresas y más de 15 años de experiencia el sector corporativo".

Dieron a conocer cuánto costó el viaje a Estados Unidos del que participó la esposa de Manuel Adorni

En medio de las denuncias e investigaciones judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó su primer informe de gestión en el Congreso, donde debió responder preguntas del oficialismo y la oposición. Entre ellas, aclaró cuánto costó el viaje a Estados Unidos del que participó su esposa, Bettina Angeletti, durante la "Argentina Week" en Nueva York. Sin embargo, volvió a insistir con que no significó un gasto para el Estado.

En la pregunta 1997, los legisladores le piden un detalle de sus viajes. En cuanto al periplo por Estados Unidos, el funcionario explicó: "Del 6 al 7 de marzo de 2026, el Presidente de la Nación se trasladó a la ciudad de Miami, acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Manuel Adorni; el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno; la Secretaria General de la Presidencia, Lic. Karina Milei; y, en carácter de invitada, la señora Bettina Julieta Angeletti".

"En dicha oportunidad, participó en la cumbre 'Escudos de las Américas', mantuvo reuniones con el señor Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y recibió el Premio Economic Freedom Award, por parte de los fundadores de Latino Wall Street y del director de La Derecha Diario. El Presidente se alojó en el Hotel Trump National Doral", continuó.

A continuación, "desde allí, [Milei] se trasladó a la ciudad de Nueva York, del 7 al 10 de marzo de 2026, donde llevó a cabo el discurso inaugural de la Argentine Week 2026, disertó en la Yeshiva University, participó de la 12ma Gala Anual J100 Algemeiner, se reunió con el señor Presidente de la Yeshiva University, con el señor Presidente y Director Ejecutivo de JP Morgan Chase, D. Jamie DIMON, y recibió el Premio Guerrero de la Verdad, por parte del CEO de Third Point Capital, Dan Loeb, y del Rabino Jacobson, alojándose en el Hotel The Langham".

"Luego, se trasladó a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, para asistir a la Transmisión de Mando Presidencial y juramento al nuevo gabinete presidencial en el Congreso Nacional de Chile, junto con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno, y la Secretaria General de la Presidencia, Lic. Karina Milei. En dicha ocasión, se alojó en el Hotel Sheraton de Santiago de Chile, cortesía del Gobierno chileno", prosigue Adorni en su respuesta.

Finalmente, precisó el monto total del viaje: $85.667.704,47, a cargo del Servicio Administrativo Financiero 301, correspondiente a la Secretaría General de la Presidencia.