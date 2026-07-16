El Gobierno le respondió a Lionel Messi: "No coincidimos con que la gente no llega a fin de mes" El portavoz de Javier Milei cuestionó las afirmaciones del capitán de la Selección tras el partido con Inglaterra y descartó el decreto de un eventual feriado para el lunes 20 de julio. Por Agregar C5N en









Adrián Ravier, portavoz de Javier Milei. Presidencia

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la posibilidad de un eventual feriado el próximo lunes y le respondió al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, quien había asegurado que la Albiceleste no se olvida de que "hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando".

"No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad", cuestionó en el canal de streaming Infobae en vivo el portavoz del presidente Javier Milei.

View this post on Instagram El funcionario enumeró distintos indicadores muestran una caída de la pobreza y la indigencia y mencionó datos del INDEC, la Universidad Católica Argentina y UNICEF para sostener que la desaceleración de la inflación permitió una mejora en los sectores más vulnerables.

Ravier reconoció que "hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible", pero justificó la quita de subsidios: "Era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios".

Además, el sucesor de Manuel Adorni negó haber responsabilizado a las familias de su propio endeudamiento, ante el incremento sostenido de la morosidad en los primeros dos años del gobierno de Milei, y se quejó: "Algunos titulares dijeron que yo había dicho que las familias eran ignorantes y eso nunca ocurrió".