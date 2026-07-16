El Gobierno le respondió a Lionel Messi: "No coincidimos con que la gente no llega a fin de mes"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la posibilidad de un eventual feriado el próximo lunes y le respondió al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, quien había asegurado que la Albiceleste no se olvida de que "hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando".
"No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad", cuestionó en el canal de streaming Infobae en vivo el portavoz del presidente Javier Milei.
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El funcionario enumeró distintos indicadores muestran una caída de la pobreza y la indigencia y mencionó datos del INDEC, la Universidad Católica Argentina y UNICEF para sostener que la desaceleración de la inflación permitió una mejora en los sectores más vulnerables.
Ravier reconoció que "hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible", pero justificó la quita de subsidios: "Era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios".
Además, el sucesor de Manuel Adorni negó haber responsabilizado a las familias de su propio endeudamiento, ante el incremento sostenido de la morosidad en los primeros dos años del gobierno de Milei, y se quejó: "Algunos titulares dijeron que yo había dicho que las familias eran ignorantes y eso nunca ocurrió".
Qué dijo el Gobierno sobre un posible feriado el día después de la final del Mundial 2026
Ravier descartó la posibilidad de que Milei decrete un feriado nacional el lunes 20 de julio y señaló: "Para Javier Milei y para este gobierno el trabajo está ante todo y, en principio, no veo un asueto como ocurrió en otros países". En Paraguay, el presidente Santiago Peña había tomado esta decisión tras eliminar a Alemania del Mundial 2026.
El vocero también ratificó que si la Selección resulta campeona, la Casa Rosada debería quedar disponible para recibir al plantel "sin la presencia de la política".