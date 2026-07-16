16 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno le respondió a Lionel Messi: "No coincidimos con que la gente no llega a fin de mes"

El portavoz de Javier Milei cuestionó las afirmaciones del capitán de la Selección tras el partido con Inglaterra y descartó el decreto de un eventual feriado para el lunes 20 de julio.

Por
Adrián Ravier

Adrián Ravier, portavoz de Javier Milei.

Presidencia

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la posibilidad de un eventual feriado el próximo lunes y le respondió al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, quien había asegurado que la Albiceleste no se olvida de que "hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando".

El santo protector al que rezan los argentinos este domingo para ganar la cuarta estrella.
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"No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad", cuestionó en el canal de streaming Infobae en vivo el portavoz del presidente Javier Milei.

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El funcionario enumeró distintos indicadores muestran una caída de la pobreza y la indigencia y mencionó datos del INDEC, la Universidad Católica Argentina y UNICEF para sostener que la desaceleración de la inflación permitió una mejora en los sectores más vulnerables.

Ravier reconoció que "hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible", pero justificó la quita de subsidios: "Era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios".

Qué dijo el Gobierno sobre un posible feriado el día después de la final del Mundial 2026

Ravier descartó la posibilidad de que Milei decrete un feriado nacional el lunes 20 de julio y señaló: "Para Javier Milei y para este gobierno el trabajo está ante todo y, en principio, no veo un asueto como ocurrió en otros países". En Paraguay, el presidente Santiago Peña había tomado esta decisión tras eliminar a Alemania del Mundial 2026.

El vocero también ratificó que si la Selección resulta campeona, la Casa Rosada debería quedar disponible para recibir al plantel "sin la presencia de la política".

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