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Anya Taylor-Joy reaccionó al triunfo de Argentina sobre Inglaterra con un guiño a la Scaloneta

La actriz, que había confesado el dilema familiar que le generaba la semifinal del Mundial 2026, reaccionó apenas terminó el encuentro y su publicación no pasó desapercibida.

La actriz angloargentina publicó una imagen en apoyo a la Selección argentina. 

La actriz angloargentina publicó una imagen en apoyo a la Selección argentina. 

Anya Taylor-Joy

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera euforia entre los hinchas y también provocó reacciones de figuras internacionales. Tras el agónico 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, una de las celebridades que volvió a demostrar su apoyo fue Anya Taylor-Joy, orgullosa de sus raíces argentinas.

El capitán de Three Lions reconoció la derrota y destacó el trabajo realizado por el selecciondo inglés.
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La actriz angloargentina había reconocido en los días previos que el cruce de semifinal generaba un clima especial dentro de su familia. Con vínculos tanto con Argentina como con Inglaterra, admitió que el partido despertaba una lógica tensión puertas adentro por la rivalidad futbolística.

Sin embargo, una vez consumada la victoria de la Scaloneta con la remontada sellada por los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la protagonista de Gambito de dama despejó cualquier duda. Desde sus historias de Instagram compartió la bandera argentina, un gesto que rápidamente fue celebrado por miles de seguidores.

Anya Taylor-Joy celebró el triunfo de la Scaloneta con una bandera argentina en sus historias de Instagram.

Anya Taylor-Joy celebró el triunfo de la Scaloneta con una bandera argentina en sus historias de Instagram.

La publicación no incluyó palabras ni explicaciones, aunque alcanzó para dejar en evidencia de qué lado estuvo durante la semifinal. Días antes ya había anticipado que, más allá de su historia familiar, su corazón acompañaba a la Albiceleste, que ahora irá por la cuarta estrella frente a España el próximo domingo.

La publicación que Madonna compartió tras la clasificación de Argentina a la final

La fiebre por la Selección argentina no conoce fronteras. Y si faltaba una figura internacional por subirse a la Scaloneta, era nada menos que Madonna. La Reina del Pop se sumó al clima mundialista y compartió en sus historias de Instagram un video creado por el artista visual argentino Tutanka.

En la producción, realizada con inteligencia artificial, aparece todo el plantel argentino a puro baile al ritmo de Danceteria, el nuevo tema de la cantante. La secuencia también muestra en primer plano al entrenador Lionel Scaloni y al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, integrados a la escena.

La reina del Pop compartió un video creado por Tutanka, un realizador argentino.

La reina del Pop compartió un video creado por Tutanka, un realizador argentino.

Para elaborar el clip, Tutanka utilizó como punto de partida escenas del cortometraje Confessions II y creó un deepfake que se volvió viral en las redes sociales. Allí se puede ver a Lionel Messi con la camiseta albiceleste y el brazalete de capitán como protagonista del particular festejo.

A su alrededor aparecen los futbolistas y el cuerpo técnico celebrando el pase de Argentina a la final del Mundial 2026 con una coreografía que simula un baile de vestuario. La publicación de Madonna multiplicó la repercusión del video y demostró, una vez más, el impacto global que genera la Scaloneta.

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