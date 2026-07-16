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16 de julio de 2026 Inicio

¡Si tu moneda hablara! El increíble gesto maradoneano de Lionel Messi que se hizo viral en las redes

En medio de la algarabía de los hinchas tras la histórica victoria ante Inglaterra por las semis del Mundial, los usuarios no dejaron pasar un detalle durante el sorteo.

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Lionel Messi y una espectacular similitud con el sorteo del 86.

Lionel Messi y una espectacular similitud con el sorteo del 86.

Durante el sorteo entre Argentina e Inglaterra, los usuarios detectaron un detalle que había pasado casi inadvertido. Lionel Messi adoptó un gesto maradoneano único, imitando al 10 durante el sorteo frente a Peter Shilton.

La Selección, sin descanso.
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Mientras se realizaba el tradicional sorteo que determina el equipo que saca y los lados de la cancha que utilizarán, las cámaras mostraron como el capitán de la Selección en todo momento se mantuvo mirando fijo a Harry Kane, quien sí miró el movimiento de la moneda antes de caer en la mano del árbitro estadounidense.

Las redes se hicieron eco de ese momento y recordaron el mismo episodio durante el Argentina - Inglarterra en el Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona hizo exactamente lo mismo ante Peter Shilton. En aquel entonces, durante el sorteo, él miró al capitán inglés fijamente, sin quitarle los ojos de encima. Del otro lado, Shilton sí miró la moneda.

Se filtró la cábala inédita de Lionel Messi de cara a la final entre Argentina y España

Luego de sellar el pase de la Selección argentina a una nueva final del Mundial tras la emocionante victoria frente a Inglaterra, Lionel Messi recurrió a sus redes sociales para celebrar con los hinchas y despertó sospechas de cara a la final contra España.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su publicación no fue solo el festejo, sino una llamativa coincidencia que muchos ya interpretan como una fuerte cábala: el capitán argentino utilizó exactamente las mismas palabras que había compartido cuatro años atrás, tras clasificar al partido decisivo en Qatar 2022.

“Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!!”, fue el mensaje que el diez dedicó a los fanáticos.

La réplica exacta de este texto no tardó en volverse viral entre los seguidores de la Albiceleste, quienes rápidamente compararon ambas publicaciones y descubrieron que el texto era idéntico al que Messi había publicado el martes 13 de diciembre de 2022, minutos después de vencer a Croacia en las semifinales del torneo de Medio Oriente.

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