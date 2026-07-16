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Revelaron la reacción de la mamá de Messi después del triunfo de Argentina contra Inglaterra

En una charla cargada de emoción, la madre del capitán de la Selección describió la enorme tensión familiar.

La madre del 10 argentino se mostró emocionada.

La madre del 10 argentino se mostró emocionada.

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La histórica clasificación de la Selección argentina a la gran final del Mundial 2026, tras derrotar de forma agónica a Inglaterra por 2 a 1 en Atlanta, desató una verdadera fiesta nacional que se trasladó hasta los hogares de los protagonistas. En Rosario, Celia Messi, la madre del capitán de la Albiceleste, rompió su habitual bajo perfil y dialogó en exclusiva con un medio de comunicación para revelar la intimidad de los festejos y cómo vivió la familia este sufrido encuentro.

El posteo de Enzo Fernández junto a Messi y Paredes en IG.
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Celia describió con total emoción el tenso clima que se respiró en su casa hasta que el árbitro decretó el final del partido. "Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos, todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido", confesó en América Noticias, dejando en claro que la angustia por el desarrollo del juego se transformó en un desahogo colectivo. En sintonía con ese sentimiento, sintetizó el dramatismo del choque con una frase contundente: "Rotos, llorando, tremendo sufrimiento".

Messi es muy privado en el ámbito familiar.

Messi es muy privado en el ámbito familiar.

Como no podía ser de otra manera, el contacto con el gran referente del equipo de Lionel Scaloni no se hizo esperar una vez consumada la remontada con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Al ser consultada sobre si ya había conversado con Lionel Messi tras el pitazo final, Celia no dudó en confirmar la hermosa rutina que mantienen. "Sí, obvio, me dice. Enseguida me llama", evidenciando la inquebrantable unión que mantiene con su hijo en los momentos más importantes de su carrera.

Durante la charla, la mamá del astro demostró una calidez enorme al interactuar con el equipo periodístico, al que incluso le envió un video privado de las celebraciones íntimas de la familia para que fuera emitido al aire. Al ver la alegre reacción de los conductores en el piso, Celia les mandó un tierno mensaje que leyeron en vivo: "qué locura, son hermosos, los amo". Además, envió saludos especiales para Sol y Rolo, de Odisea, colaboradores del ciclo televisivo.

De esta manera, con los nervios ya templados y la felicidad a flor de piel, la familia del capitán argentino recarga energías para el último y más trascendental compromiso del torneo ecuménico. Con el testimonio de Celia como fiel reflejo del sentir de todo un país, la expectativa ahora se traslada al próximo domingo, donde la Selección buscará la gloria eterna en el partido decisivo frente a España.

Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026: día, horario y TV

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará el próximo domingo 19 de julio. Para todo el territorio argentino, el encuentro comenzará exactamente a las 16 horas, permitiendo que las familias se reúnan a media tarde para vivir este momento histórico. Se espera un país totalmente paralizado frente a las pantallas durante las dos horas de juego.

El cruce promete ser un espectáculo futbolístico inolvidable por la máxima gloria del planeta. La Scaloneta llega a esta última instancia tras eliminar a Inglaterra en una semifinal vibrante, con el objetivo firme de retener la corona mundial. Del otro lado estará la selección española, un rival de enorme jerarquía técnica que obligará al equipo nacional a dar su máximo esfuerzo.

Para ver el partido en vivo desde Argentina, las opciones en televisión abierta y cable serán la TV Pública, DSports, Telefe y TyC Sports. En caso de preferir el formato digital, el minuto a minuto se transmitirá por streaming a través de las plataformas Flow, DGO, Telecentro Play y la aplicación Mi Telefe. De estas maneras se podrá seguir la séptima final del mundo del Seleccionado nacional.

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