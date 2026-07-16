EN VIVO

Sin descanso

Mundial 2026, en vivo: la Selección argentina vuelve a entrenarse tras clasificar a la final

El plantel comienza su preparación para el partido frente a España con un entrenamiento matutino y por la tarde viajará a la sede del encuentro decisivo.

- 16 de julio 2026 - 11:18
La Selección

La Selección, sin descanso.

X: Selección

EN VIVO

Luego del triunfo histórico ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el plantel de la Selección argentina no tendrá descanso y tiene programado un entrenamiento matutino en Atlanta para luego viajar a la sede del partido de la final, la cual jugará ante España.

Sin la posibilidad de festejar demás, los jugadores del equipo argentino que este miércoles derrotaron a los británicos por 2 a 1 y tuvieron que acostarse rápidamente para poder dormir lo suficiente y rendir en el entrenamiento de las 11:30 (12:30 en Argentina) con la mente en el domingo.

La final será en tres días y se jugará en Nueva Jeresey. La Asociación de Fútbol Argentina (AFA) confirmó que viajará a la sede durante la tarde con horario a confirmar para poder continuar su preparación de cara a la definición.

Lionel Scaloni programó ejercicios para recuperar el físico por los más de 100 minutos dados en el encuentro de semifinales y luego se pondrán con la mente en España.

Se filtró la charla entre Lionel Messi, Nico González y Marcos Senesi tras encontrar el machete inglés en una botellita

De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes captadas por TyC Sports, el masajista de la Selección, Marcelo “Daddy” D’Andrea fue quien se topó con la botellita de agua del arquero, Pickford. Entonces, no dudó en mostrarle el objeto a Nicolás González que lo tenía más cerca y al capitán argentino, Lionel Messi.

“Mirá vos. La de Lauti, la de Juli”, se lee en los labios decir el delantero del Atlético de Madrid, mientras que se acerca el rosarino a preguntar qué es lo que dice, cuando en ese momento se acerca Marcos Senesi y le empieza a traducir ya que en el papel estaba escrito en inglés.

En ese momento, se ve el gesto del defensor que le explica que tenía detallado para dónde debía tirarse en caso que el partido debía definirse desde los 12 pasos. “Dice para dónde se tira, pero ahí dice que amagas por la izquierda y tirás para la derecha”, indica y Messi le responde: “Habrá visto los penales, entonces”.

Acto seguido, Daddy le lleva la botella a Enzo Fernández que también empieza a leerlo y se asombra por los detalles, sobre todo sobre la ejecución del mediocampista del Chelsea. “En el medio, mirá. La próxima la pico”, le contesta, entre risas.

"Buen díaaaa!!": Rodrigo De Paul compartió una foto con Lionel Messi en la habitación tras la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra

La imagen fue compartida por De Paul en una historia de Instagram "Buen día", fueron las palabras simples pero contundentes que eligió el exracing. Poco después, Messi reposteó la publicación en su propia cuenta, un gesto que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos.

La postal llegó después de una noche inolvidable para la Albiceleste, que dio vuelta el partido ante Inglaterra y se metió una vez más en la final de una Copa del Mundo.

Todos los antecedentes entre Argentina y España

  • 7 de diciembre de 1952 | Amistoso | Madrid | España 0-1 Argentina
  • 5 de julio de 1953 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 1-0 España
  • 24 de julio de 1960 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 2-0 España
  • 11 de junio de 1961 | Amistoso | Madrid | España 2-0 Argentina
  • 13 de julio de 1966 | Mundial (fase de grupos) | Birmingham | Argentina 2-1 España
  • 11 de octubre de 1972 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 0-1 España
  • 12 de octubre de 1974 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 1-1 España
  • 12 de octubre de 1988 | Amistoso | Sevilla | España 1-1 Argentina
  • 20 de septiembre de 1995 | Amistoso | Madrid | España 2-1 Argentina
  • 17 de noviembre de 1999 | Amistoso | Madrid | España 0-2 Argentina
  • 11 de octubre de 2006 | Amistoso | Murcia | España 2-1 Argentina
  • 14 de noviembre de 2009 | Amistoso | Madrid | España 2-1 Argentina
  • 7 de septiembre de 2010 | Amistoso | Buenos Aires | Argentina 4-1 España
  • 27 de marzo de 2018 | Amistoso | Madrid | España 6-1 Argentina

El mensaje de Lionel Messi tras el épico triunfo ante Inglaterra: "Gracias a todos los que confiaron"

La Selección argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en una semifinal cargada de historia y consiguió el pase a la final del Mundial 2026. Después de un partido intenso, en el que la Scaloneta volvió a reponerse de un resultado adverso, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"¡A la final! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. ¡Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo! ¡Vamos Argentina, carajo!", escribió el capitán de la Albiceleste en su cuenta de Instagram, donde celebró una nueva clasificación junto a sus millones de seguidores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

El mundo se rinde a los pies de Lionel Messi y la Selección tras la clasificación

El masajista, Dady DAndrea, encontró la botella y se lo mostró a los jugadores.

Se filtró la charla entre Messi, Nico González y Senesi tras encontrar el machete inglés