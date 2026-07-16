Mundial 2026, en vivo: la Selección argentina vuelve a entrenarse tras clasificar a la final

Se filtró la charla entre Lionel Messi, Nico González y Marcos Senesi tras encontrar el machete inglés en una botellita

De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes captadas por TyC Sports, el masajista de la Selección, Marcelo “Daddy” D’Andrea fue quien se topó con la botellita de agua del arquero, Pickford. Entonces, no dudó en mostrarle el objeto a Nicolás González que lo tenía más cerca y al capitán argentino, Lionel Messi.

“Mirá vos. La de Lauti, la de Juli”, se lee en los labios decir el delantero del Atlético de Madrid, mientras que se acerca el rosarino a preguntar qué es lo que dice, cuando en ese momento se acerca Marcos Senesi y le empieza a traducir ya que en el papel estaba escrito en inglés.

ATENTOS



La charla completa con un intérprete de Audio de los jugadores de la Selección Argentina al ver la botella de Pickford. pic.twitter.com/TThZhNzVdV — Expe (@Expefutbol) July 16, 2026

En ese momento, se ve el gesto del defensor que le explica que tenía detallado para dónde debía tirarse en caso que el partido debía definirse desde los 12 pasos. “Dice para dónde se tira, pero ahí dice que amagas por la izquierda y tirás para la derecha”, indica y Messi le responde: “Habrá visto los penales, entonces”.

Acto seguido, Daddy le lleva la botella a Enzo Fernández que también empieza a leerlo y se asombra por los detalles, sobre todo sobre la ejecución del mediocampista del Chelsea. “En el medio, mirá. La próxima la pico”, le contesta, entre risas.