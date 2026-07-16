16 de julio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de julio

El oficial minorista opera a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana a la baja.

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El dólar oficial comenzó la semana a la baja.

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El dólar oficial retrocedió tras haber alcanzado su pico del año.
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Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.482 en julio y los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

Estas cifras marcan un cambio de perspectiva entre los operadores económicos. Tras un período prolongado con avances del dólar por debajo del índice de inflación, el mercado anticipa ahora una mayor movilidad cambiaria para el cierre del calendario anual.

El dólar oficial viene de una semana alcista.

El dólar oficial viene de una semana alcista.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.474,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.943,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.559,94, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.514,11.

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