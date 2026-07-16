Madonna se subió a la Scaloneta: publicó un video de la Selección hecho con IA y estallaron las redes

La fiebre por la albiceleste no conoce fronteras. Y si faltaba alguien que se subiera a la Scaloneta, era nada menos que la Reina del Pop. Madonna se prendió al festejo mundialista y compartió en sus historias de Instagram un video del artista visual argentino Tutanka, donde se ve a todo el plantel —jugadores, el DT y hasta el Chiqui Tapia— metiendo baile al compás de su nuevo hit Danceteria.
En el video delirante creado con inteligencia artificial por Tutanka se ve al plantel completo bailando el nuevo hit de la artista que está haciendo bailar al mundo. En la escena además aparecen en primer plano Lionel Scaloni y hasta el propio Chiqui Tapia, todos metidos en la coreografía como si fuera el festejo de vestuario post partido contra Inglaterra.
El artista visual argentino tomó como base parte del cortometraje Confessions II y armó una jugada de pizarrón: un deepfake que ya es furor en redes donde Messi aparece con la camiseta albiceleste y el brazalete de capitán. Alrededor suyo, están los jugadores y el cuerpo técnico se suman al festejo: bailan, cantan y celebran el pase a la final de la Copa del Mundo.
Liam Gallagher habló post derrota de Inglaterra
El músico inglés se pronunció en sus redes tras la victoria de la Selección liderado por Lionel Messi. Le dedicó un lindo mensaje al equipo argentino y volvió a mostrar su amor por nuestro país.
Hace unos días atrás, cuando trascendió que el equipo de Scaloni se iba a enfrentar a Inglaterra, Liam en sus redes sociales declaró al respecto: hinchó por su país y dijo que lamentaba que Argentina pierda un mundial. Sin embargo, tras la increíble victoria de la albiceleste 2 - 1, Inglaterra deberá disputar el tercer puesto contra Francia.
Por su parte Liam Gallagher, sin rencores, envió un sentido mensaje a nuestro país: "Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!", escribió el artista. El mensaje que compartió a través de su X, rápidamente se volvió viral, tuvo más de un millón de visualizaciones y los argentinos lo tomaron como un lindo gesto.