Mundial 2026: el mundo se rinde a los pies de Lionel Messi y la Selección argentina tras la clasificación ante Inglaterra Los futbolistas más reconocidos a nivel mundial le dedicaron palabras emotivas al capitán y al plantel luego de la victoria ante Inglaterra en semifinales. Por Agregar C5N en









La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

Los máximos referentes del fútbol mundial se rinden ante Lionel Messi y la Selección argentina tras la actuación del equipo ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Zlatan Ibrahimovic y Diego Latorre, entre otros.

Uno de los que opinó sobre esto fue Zlatan quien aseguró que Inglaterra dejó de jugar después de su gol: “No sé por qué. Tuchel hizo cambios, se volvió muy defensivo. Y Scaloni se lanzó al ataque. Los argentinos no tuvieron pánico, siguieron atacando y siguieron empujando”.

Y analizó: “El mejor equipo ganó. Tal vez después de su gol los ingleses pensaron que lo habían ganado, tal vez no, pero algo pasó ahí. Luego despertaron a... Thierry (Henry) dijo que despertaron al ‘pequeño hombre’, pero yo diría que despertaron al GIGANTE”.

“Entregó dos asistencias, se quedó en la derecha y siguió sacando esos centros. Cuando Messi se enciende, todos se asustan. Todos, incluso los aficionados y nosotros aquí en el estudio. Muy bien merecido para Argentina. Yo dije que iban a ver el pie izquierdo de Dios, pero terminaron viendo el pie derecho de Dios. Qué centro (de Messi). Vean la celebración. Todos fueron con Messi, hasta (Lautaro) Martínez porque todos saben quién es el hombre. Ellos saben quién marcó la diferencia. Hermoso, hermoso momento", concluyó.

Mientras que, Diego Latorre, exjugador de Boca, opinó: “Argentina es grande por partidos como este y por partidos como este, Inglaterra nunca lo será”.