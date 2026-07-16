Se filtró la cábala inédita de Lionel Messi de cara a la final entre Argentina y España Los usuarios de redes sociales comenzaron a darse cuenta y no dudaron en hacerlo público. El capitán de la Selección tuvo una performance sobresaliente en el partido contra Inglaterra. Por Agregar C5N en









La cábala de Messi que revelaron en redes sociales. X (@Argentina)

Luego de sellar el pase de la Selección argentina a una nueva final del Mundial tras la emocionante victoria frente a Inglaterra, Lionel Messi recurrió a sus redes sociales para celebrar con los hinchas y despertó sospechas de cara a la final contra España.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su publicación no fue solo el festejo, sino una llamativa coincidencia que muchos ya interpretan como una fuerte cábala: el capitán argentino utilizó exactamente las mismas palabras que había compartido cuatro años atrás, tras clasificar al partido decisivo en Qatar 2022.

“Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!!”, fue el mensaje que el diez dedicó a los fanáticos.

La réplica exacta de este texto no tardó en volverse viral entre los seguidores de la Albiceleste, quienes rápidamente compararon ambas publicaciones y descubrieron que el texto era idéntico al que Messi había publicado el martes 13 de diciembre de 2022, minutos después de vencer a Croacia en las semifinales del torneo de Medio Oriente.