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16 de julio de 2026 Inicio

Se filtró la cábala inédita de Lionel Messi de cara a la final entre Argentina y España

Los usuarios de redes sociales comenzaron a darse cuenta y no dudaron en hacerlo público. El capitán de la Selección tuvo una performance sobresaliente en el partido contra Inglaterra.

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La cábala de Messi que revelaron en redes sociales.

La cábala de Messi que revelaron en redes sociales.

X (@Argentina)

Luego de sellar el pase de la Selección argentina a una nueva final del Mundial tras la emocionante victoria frente a Inglaterra, Lionel Messi recurrió a sus redes sociales para celebrar con los hinchas y despertó sospechas de cara a la final contra España.

La Selección, sin descanso.
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Sin embargo, lo que más llamó la atención de su publicación no fue solo el festejo, sino una llamativa coincidencia que muchos ya interpretan como una fuerte cábala: el capitán argentino utilizó exactamente las mismas palabras que había compartido cuatro años atrás, tras clasificar al partido decisivo en Qatar 2022.

“Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!!”, fue el mensaje que el diez dedicó a los fanáticos.

La réplica exacta de este texto no tardó en volverse viral entre los seguidores de la Albiceleste, quienes rápidamente compararon ambas publicaciones y descubrieron que el texto era idéntico al que Messi había publicado el martes 13 de diciembre de 2022, minutos después de vencer a Croacia en las semifinales del torneo de Medio Oriente.

Los posteos de Lionel Messi tras el pase a la final del Mundial

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