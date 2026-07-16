16 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, Progresar, este viernes 17 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 17 de julio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento; Progresar y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este viernes con DNI terminado en 6.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este viernes con DNI finalizado en 6.

Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar lo correspondiente este viernes con DNI culminado en 4.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes desde este lunes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar sus haberes este viernes con DNI terminados en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.

Progresar

Los titulares que cuenten con El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) podrán cobrar sus haberes este viernes con DNI terminados en 0 y 1.

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