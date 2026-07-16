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16 de julio de 2026 Inicio

Se filtró la charla entre Lionel Messi, Nico González y Marcos Senesi tras encontrar el machete inglés en una botellita

Después de la victoria frente a Inglaterra, los argentinos vieron que el arquero Jordan Pickford tenía anotado cómo patean los penales los jugadores de la Selección.

Por
El masajista

El masajista, Dady D'Andrea, encontró la botella y se lo mostró a los jugadores.

Argentina se clasificó a la final del Mundial 2026 tras superar por 2 a 1 a Inglaterra y durante los festejos en el campo de juego sucedió algo insólito entre los jugadores: encontraron la botella del arquero Jordan Pickford, quien tenía un “machete” sobre una posible definición por penales.

El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar la cuarta estrella de su historia.
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De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes captadas por TyC Sports, el masajista de la Selección, Marcelo “Daddy” D’Andrea fue quien se topó con la botellita de agua del arquero, Pickford. Entonces, no dudó en mostrarle el objeto a Nicolás González que lo tenía más cerca y al capitán argentino, Lionel Messi.

“Mirá vos. La de Lauti, la de Juli”, se lee en los labios decir el delantero del Atlético de Madrid, mientras que se acerca el rosarino a preguntar qué es lo que dice, cuando en ese momento se acerca Marcos Senesi y le empieza a traducir ya que en el papel estaba escrito en inglés.

En ese momento, se ve el gesto del defensor que le explica que tenía detallado para dónde debía tirarse en caso que el partido debía definirse desde los 12 pasos. “Dice para dónde se tira, pero ahí dice que amagas por la izquierda y tirás para la derecha”, indica y Messi le responde: “Habrá visto los penales, entonces”.

Acto seguido, Daddy le lleva la botella a Enzo Fernández que también empieza a leerlo y se asombra por los detalles, sobre todo sobre la ejecución del mediocampista del Chelsea. “En el medio, mirá. La próxima la pico”, le contesta, entre risas.

Un ayudante de Scaloni mostró lo que decía la botellita del arquero de Inglaterra

Luego que se viralizaran las imágenes de la charla entre los jugadores de la Selección argentina hablaran sobre la botella del arquero Jordan Pickford, un ayudante de Lionel Scaloni publicó la foto y se burló.

“Lástima, no teníamos los mismos planes che”, escribió el preparador físico de la Albiceleste, Luis Martín, en su cuenta de Instagram.

Dónde y cuándo se juega la final de la Copa del Mundo 2026

Tras la semifinal épica en Atlanta, donde Argentina dio vuelta a Inglaterra 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, llega el capítulo decisivo: la Scaloneta se prepara para defender la corona mundial frente a España, en la gran final del 2026 y buscará bordar la cuarta estrella de su historia.

El próximo domingo 19 de julio, el fútbol mundial se detiene en el New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, con capacidad para 82.500 almas. A las 16:00 de Argentina, Uruguay y Brasil (21:00 en España), la Selección Argentina, campeona defensora, se medirá con la España de Oyarzabal y Porro en una final que promete épica y espectáculo.

A su vez, al estilo yankee, la final promete un show sin precedentes donde por primera vez en la historia de los mundiales, habrá un espectáculo oficial de entretiempo al estilo Super Bowl. La dirección estará a cargo de Chris Martin (Coldplay) y el escenario reunirá a figuras globales como Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y Burna Boy.

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