16 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El desafiante mensaje del gobierno británico: "La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Malvinas sí lo son"

El mensaje, difundido por la BBC, The Mirror y Sky News, los principales medios de Inglaterra, pertenece a un vocero del primer ministro Keir Starmer, en alusión al pedido de revisión a la FIFA por la bandera que desplegaron los jugadores de la Selección argentina tras el triunfo en la semifinal del Mundial.

Por
El desafiante mensaje del gobierno británico: La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Malvinas sí lo son
Las Malvinas las vamos a recuperar por la vía diplomática, subrayó Milei.
Te puede interesar:

Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y reiteró: "Un partido es un partido"

Desde Downing Street, calle de Londres en la que se encuentra tanto la residencia como oficinas del primer ministro, emitieron un comunicado donde Sir Keir Starmer les deseó "mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España", informó el medio BBC.

Argentina podría enfrentar una sanción de la FIFA por la bandera que desplegaron los jugadores tras la victoria, después de que el Código de Conducta de Estadio prohibiera a los hinchas ingresar al estadio de Atlanta "cualquier material, incluyendo pero no limitado a pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y otros artículos relacionados, que sean de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria, que contengan palabras, símbolos o cualquier otro atributo dirigido a la discriminación de cualquier tipo contra un país".

El portavoz del primer ministro británico afirmó que "nuestra postura no ha cambiado, la autodeterminación recae en los isleños y nuestro compromiso con las Malvinas nunca flaqueará". En esa línea Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, fue más duro con sus declaraciones y pidió que los jugadores que celebraron con la bandera "deben ser excluidos de la final".

El ministro de Comercio, Peter Kyle calificó como "violación flagrante" del código de la FIFA. "La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política está separada del fútbol", añadió.

"Eso ahora le corresponde a la FIFA... Esperamos que la FIFA lleve a cabo una investigación al respecto", cerró Kyle. Hasta el momento, la FIFA todavía no se pronunció al respecto.

La bandera que desplegó la Selección por Malvinas

Las declaraciones del técnico de la Selección Lionel Scaloni en conferencia de prensa luego del partido ante Suiza el último sábado marcó gran parte del partido de semifinales ante Inglaterra. "Es un partido más. No mezclemos las cosas", afirmó después de la pregunta de uno de los periodistas argentinos presentes en la cobertura.

A partir de eso la memoria del partido que hace 40 años protagonizó Diego Armando Maradona, en medio de las tensiones históricas por el reclamo argentino sobre las islas Malvinas, volvió con más fuerza en las horas previas al enfrentamiento de este miércoles. También se sumaron algunas declaraciones de los jugadores, como fue el caso de Rodrigo de Paul, en línea con las palabras del técnico que también ampliaron las dudas sobre el sentir del equipo nacional.

A modo de cierre a toda la polémica el seleccionado argentino selló la victoria ante el equipo inglés con una bandera desplegada por el jugador Giovani Lo Celso y el contundente mensaje de siempre: "Las Malvinas son argentinas".

El mensaje también apunta a la bajada de línea que tuvo la FIFA en las horas previas al encuentro y al apoyo que tuvo esa propuesta por parte del ejecutivo nacional. A través de información difundida por la federación internacional y revalidada por las autoridades locales se conoció que se aplicaba el apartado 3 del Código de Conducta de esa institución que habla sobre los artículos prohibidos, los cuales no podrán ingresar en ningún momento dentro del estadio "salvo que sean expresamente autorizados por los Organizadores del Evento, cuando sea apropiado (como en el caso de una Persona Acreditada que actúe conforme a los términos y condiciones de la FIFA)".

A horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtieron que los hinchas argentinos no podrían entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas. "Forma parte del Código de Conducta de FIFA", fue el argumento utilizado.

Así lo confirmó también la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, que agregó que "todo dependía de lo que consideren una provocación o no los veedores del evento. Una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".

Noticias relacionadas

El Senado debate la ley de Propiedad Privada que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros

El Senado debate la ley de Propiedad Privada, que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros

El buque de guerra HMS Medway navegó aguas argentinas sin autorización.

Tras el triunfo ante Inglaterra, Cancillería se pronunció sobre el buque de guerra británico que navegó en aguas argentinas

El presidente Javier Milei junto al cripto trader Mauricio Novelli.

$LIBRA: fijan fecha para una audiencia clave que definirá el rumbo de la causa

Javier Milei va a mirar el partido entre Argentina e Inglaterra. 

Qué va a hacer Milei durante el partido entre Argentina-Inglaterra

Victoria Villarruel y una nueva diferencia con el Gobierno.

Villarruel se distanció de la postura probritánica de Monteoliva en la previa del partido: "Piratas usurpadores"

Embajada británica en CABA.

Desde el Gobierno no descartan reforzar la seguridad en la Embajada británica por el partido con Argentina

Rating Cero

Liam Gallagher se pronunció ante la victoria.

Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

El festejo de Tini por la segunda final de De Paul en un Mundial: "Vamos Argentina"

La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta.

El mensaje premonitorio de Lautaro Martínez a Agus Gandolfo antes del partido con Inglaterra: "Será un gran día y..."

Valentina Cervantes vivió la histórica semifinal en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium. 

Valentina Cervantes a puro festejo: así celebró el golazo de Enzo y el pase de Argentina a la final

La esposa del 10 festejó la victoria de Argentina.

Video: el llanto de Antonela Roccuzzo por la remontada de Argentina frente a Inglaterra

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

últimas noticias

El dólar oficial comenzó la semana a la baja.

El dólar abre la jornada cerca de $1.500

Hace 40 minutos
Boca jugará este jueves desde las 21:45 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

El Boca de Arruabarrena hace su presentación en Copa Argentina ante Sarmiento

Hace 45 minutos
Rodrigo De Paul compartió una foto con Lionel Messi tras la histórica victoria.

"Buen díaaaa!!": De Paul compartió una foto con Messi en la habitación tras la histórica victoria ante Inglaterra

Hace 50 minutos
Las Malvinas las vamos a recuperar por la vía diplomática, subrayó Milei.

Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y reiteró: "Un partido es un partido"

Hace 54 minutos
El desafiante mensaje del gobierno británico: La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Malvinas sí lo son

El desafiante mensaje del gobierno británico: "La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Malvinas sí lo son"

Hace 1 hora