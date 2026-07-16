El desafiante mensaje del gobierno británico: "La Copa del Mundo puede no ser nuestra, pero las Malvinas sí lo son"

El mensaje, difundido por la BBC, The Mirror y Sky News, los principales medios de Inglaterra, pertenece a un vocero del primer ministro Keir Starmer, en alusión al pedido de revisión a la FIFA por la bandera que desplegaron los jugadores de la Selección argentina tras el triunfo en la semifinal del Mundial.

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra por un lugar en la final del mundo , en la que los jugadores posaron con una bandera en la que reafirmaba la soberanía de las Islas Malvinas . El Gobierno británico respondió "puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sin duda lo son", lo que generó repudio en redes sociales.

Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y reiteró: "Un partido es un partido"

Desde Downing Street, calle de Londres en la que se encuentra tanto la residencia como oficinas del primer ministro, emitieron un comunicado donde Sir Keir Starmer les deseó "mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España" , informó el medio BBC.

Argentina podría enfrentar una sanción de la FIFA por la bandera que desplegaron los jugadores tras la victoria, después de que el Código de Conducta de Estadio prohibiera a los hinchas ingresar al estadio de Atlanta "cualquier material, incluyendo pero no limitado a pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y otros artículos relacionados, que sean de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria , que contengan palabras, símbolos o cualquier otro atributo dirigido a la discriminación de cualquier tipo contra un país".

El portavoz del primer ministro británico afirmó que " nuestra postura no ha cambiado, la autodeterminación recae en los isleños y nuestro compromiso con las Malvinas nunca flaqueará ". En esa línea Ed Davey , líder de los Liberal Demócratas, fue más duro con sus declaraciones y pidió que los jugadores que celebraron con la bandera "deben ser excluidos de la final".

El ministro de Comercio, Peter Kyle calificó como "violación flagrante" del código de la FIFA. " La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política está separada del fútbol ", añadió.

"Eso ahora le corresponde a la FIFA... Esperamos que la FIFA lleve a cabo una investigación al respecto", cerró Kyle. Hasta el momento, la FIFA todavía no se pronunció al respecto.

La bandera que desplegó la Selección por Malvinas

Las declaraciones del técnico de la Selección Lionel Scaloni en conferencia de prensa luego del partido ante Suiza el último sábado marcó gran parte del partido de semifinales ante Inglaterra. "Es un partido más. No mezclemos las cosas", afirmó después de la pregunta de uno de los periodistas argentinos presentes en la cobertura.

A partir de eso la memoria del partido que hace 40 años protagonizó Diego Armando Maradona, en medio de las tensiones históricas por el reclamo argentino sobre las islas Malvinas, volvió con más fuerza en las horas previas al enfrentamiento de este miércoles. También se sumaron algunas declaraciones de los jugadores, como fue el caso de Rodrigo de Paul, en línea con las palabras del técnico que también ampliaron las dudas sobre el sentir del equipo nacional.

A modo de cierre a toda la polémica el seleccionado argentino selló la victoria ante el equipo inglés con una bandera desplegada por el jugador Giovani Lo Celso y el contundente mensaje de siempre: "Las Malvinas son argentinas".

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS pic.twitter.com/04khbHRDal — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

El mensaje también apunta a la bajada de línea que tuvo la FIFA en las horas previas al encuentro y al apoyo que tuvo esa propuesta por parte del ejecutivo nacional. A través de información difundida por la federación internacional y revalidada por las autoridades locales se conoció que se aplicaba el apartado 3 del Código de Conducta de esa institución que habla sobre los artículos prohibidos, los cuales no podrán ingresar en ningún momento dentro del estadio "salvo que sean expresamente autorizados por los Organizadores del Evento, cuando sea apropiado (como en el caso de una Persona Acreditada que actúe conforme a los términos y condiciones de la FIFA)".

A horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtieron que los hinchas argentinos no podrían entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas. "Forma parte del Código de Conducta de FIFA", fue el argumento utilizado.

Así lo confirmó también la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, que agregó que "todo dependía de lo que consideren una provocación o no los veedores del evento. Una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".