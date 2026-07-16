Mundial 2026: El festejo de Enzo con Messi y Oasis tras eliminar a Inglaterra

La histórica victoria de la Selección argentina ante Inglaterra 2-1 en el Mundial 2026 sigue generando reacciones en las redes: Enzo Fernández compartió una imagen relajada junto a Lionel Messi y Leandro Paredes.
Enzo Fernández compartió una imagen celebrando el pase a la final del Mundial 2026 con Lionel Messi y Leandro Paredes, al ritmo de Wonderwall de Oasis.
La histórica victoria de la Selección argentina ante Inglaterra 2-1 en el Mundial 2026 sigue generando reacciones en las redes: Enzo Fernández compartió una imagen relajada junto a Lionel Messi y Leandro Paredes.
La publiación del futbolista tuvo amplia repercusión en redes, ya que se musicalizó con la emblemática canción Wonderwall del grupo inglés Oasis, y en el posteo se ve a los campeones de Qatar 2022 realjados en medio del campo de juego.
La historia de Instagram, muesta a los tres deportistas riéndose, sentados y descansando, con la leyenda "los días más felices", como celebrando el historico triunfo ante el equipo inglés, y el pase a la final.
Wonderwall es un término inventado por Noel Gallagher en 1995 para su famosa canción de Oasis. Representa a un "amigo imaginario" o una persona que es tu refugio y llega para salvarte de ti mismo.
La elección no es una coincieencia porque el plantel de la Selección inglesa adoptó el clásico de la banda de los hermanos Gallagher como su banda sonora oficial para celebrar los triunfos en el vestuario. Fernández devolvió con un gesto futbolero la rivalidad histórica, y desató una ola de reacciones en las redes sociales. Los fanáticos argentinos celebraron provocación del volante del Chelsea tras la eliminación de los ingleses.