Mundial 2026: El festejo de Enzo con Messi y Oasis tras eliminar a Inglaterra Enzo Fernández compartió una imagen celebrando el pase a la final del Mundial 2026 con Lionel Messi y Leandro Paredes, al ritmo de Wonderwall de Oasis. Por Agregar C5N en









El posteo de Enzo Fernández junto a Messi y Paredes en IG. Redes sociales

La histórica victoria de la Selección argentina ante Inglaterra 2-1 en el Mundial 2026 sigue generando reacciones en las redes: Enzo Fernández compartió una imagen relajada junto a Lionel Messi y Leandro Paredes.

La publiación del futbolista tuvo amplia repercusión en redes, ya que se musicalizó con la emblemática canción Wonderwall del grupo inglés Oasis, y en el posteo se ve a los campeones de Qatar 2022 realjados en medio del campo de juego.

La historia de Instagram, muesta a los tres deportistas riéndose, sentados y descansando, con la leyenda "los días más felices", como celebrando el historico triunfo ante el equipo inglés, y el pase a la final.

Wonderwall es un término inventado por Noel Gallagher en 1995 para su famosa canción de Oasis. Representa a un "amigo imaginario" o una persona que es tu refugio y llega para salvarte de ti mismo.