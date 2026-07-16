"Si no te gusta, andate a Cuba": el cruce de Javier Milei con un espectador en la Bolsa de Comercio

El presidente Javier Milei protagonizó una tensa discusión en la Bolsa de Comercio con un espectador que lo interrumpió durante su discurso. "Si no te gusta, andate a Cuba", le gritó el mandatario, luego de que el hombre realizara críticas a su gestión. El cruce verbal ocurrió mientras el mandatario exponía sobre las fallas de los modelos populistas y defendía las medidas económicas actuales.
La fricción comenzó cuando el líder libertario pronunciaba un discurso sobre la importancia del ahorro y la correcta administración de los recursos estatales. En ese contexto, el titular del Ejecutivo apuntó contra las gestiones anteriores y sus políticas de gasto público.
"Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que no generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar", planteó el mandatario ante el auditorio.
Frente a estas palabras, una persona del público alzó la voz para acotar: "Como ahora", en alusión a la actualidad del país. La intervención provocó la inmediata respuesta de Milei: "No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba".
La tensión aumentó cuando el hombre del público insistió con sus quejas y le gritó "terminala" para que el economista cortara su alocución. El jefe de Estado aprovechó esta nueva interrupción para revelar sus metas a largo plazo.
Entre los aplausos de sus seguidores, el líder de La Libertad Avanza contestó al reclamo del espectador con una confirmación sobre su futuro electoral. "Sí, voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a estar cuatro años más", disparó de forma contundente.
Para finalizar el intercambio, el Presidente acudió a la ironía y reafirmó el rumbo ideológico de su administración. "Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta andate a Cuba", remató.