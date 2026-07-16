16 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei habló de la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores y reiteró: "Un partido es un partido"

El Presidente se refirió a lo sucedido con el plantel luego del agónico triunfo ante Inglaterra y pidió no hacer "malas interpretaciones", aunque reconoció que "es un sentimiento y que es perfectamente válido que ellos quieran expresarse". Además, habló sobre posibles sanciones de la FIFA.

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Las Malvinas las vamos a recuperar por la vía diplomática

"Las Malvinas las vamos a recuperar por la vía diplomática", subrayó Milei.

Captura transmisión oficial

El presidente Javier Milei se refirió a la decisión de los jugadores de la Selección de exhibir una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras el el triunfo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial. Reiteró que "un partido es un partido" y pidió no hacer "malas interpretaciones", aunque reconoció que "es un sentimiento y que es perfectamente válido que ellos quieran expresarse".

Javier Milei va a mirar el partido entre Argentina e Inglaterra. 
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El mandatario aseguró que "la política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos" y advirtió que sería "miserable" intentar utilizar un eventual triunfo de la Selección Argentina con fines partidarios.

Así volvió a tomar distancia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se expresó en la previa del partido y se refirió a los ingleses como "piratas usurpadores" e "invasores". "Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", escribió en su cuenta de X .

Durante una entrevista radial, el mandatario reiteró que la Casa Rosada estará a disposición de la Selección si los jugadores deciden celebrar allí una eventual consagración y remarcó que el Gobierno garantizará que el festejo sea exclusivamente de los futbolistas y de los argentinos, sin presencia de dirigentes políticos. Además, indicó que ya se trabaja en los distintos dispositivos de seguridad para acompañar el regreso del plantel y garantizar que la celebración se desarrolle con normalidad.

Al referirse a la bandera de las Islas Malvinas exhibida por algunos jugadores tras la victoria frente a Inglaterra, Milei sostuvo que se trata de "un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y consideró que es "perfectamente válido y lícito" que los futbolistas se expresen.

No obstante, insistió en que la cuestión de la soberanía debe mantenerse separada del resultado deportivo y reiteró que la recuperación de las Islas "se logrará en el plano diplomático con inteligencia". En ese sentido, destacó las gestiones encabezadas por Cancilleria, y afirmó que esos avances permitieron que la ONU instara al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.

El Presidente también volvió a elogiar el desempeño de la Selección Argentina y destacó que el equipo "nunca se da por vencido". Y, consideró que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni representa el espíritu de un país que "no se rinde" y expresó su reconocimiento al plantel por haber alcanzado una nueva final mundialista.

Consultado sobre el impacto del Mundial en la agenda política, Milei afirmó que el Gobierno continuará concentrado en la gestión y señaló que, mientras se disputaba la semifinal, mantuvo reuniones de trabajo junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para avanzar en distintos temas de gobierno.

En materia económica, el mandatario informó que continuará trabajando para reducir la inflación, hacer crecer la economía y disminuir la pobreza. En ese marco, destacó que el índice de inflación del 1,9% correspondiente al último mes representó "un muy buen dato", remarcó que la inflación núcleo se ubicó en 1,6% y aseguró que la tendencia continuará descendiendo.

Al responder a las críticas sobre su posición respecto de las Islas Malvinas, Milei afirmó que responde "con hechos" y sostuvo en diálogo con El Observador que "nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos" como los alcanzados por su administración.

Finalmente, al ser consultado por la posibilidad de que el Gobierno británico impulse sanciones tras los gestos realizados por los jugadores argentinos, consideró que cualquier eventual consecuencia quedará circunscripta al ámbito deportivo, posiblmente con una multa económica y no afectará el proceso diplomático que lleva adelante la Argentina.

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