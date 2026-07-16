16 de julio de 2026 Inicio
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El provocador mensaje de un campeón del mundo con España en 2010 en la previa a la final con Argentina

Iker Casillas, quien se consagró en Sudáfrica, compartió un picante posteo de cara a la final entre España y Argentina el próximo domingo. "No habrá cuarta estrella", aseguró.

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Iker Casillas aseguró que Argentina no obtendrá su cuarta estrella. 

Iker Casillas aseguró que Argentina no obtendrá su cuarta estrella. 

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El legendario arquero español, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, salió a apoyar a la selección española de cara a la final del mundo que se disputa el próximo domingo en Estados Unidos y tiene a Argentina-España como protagonistas.

Tras la victoria argentina 2-1 en Atlanta, Casillas no perdió tiempo y realizó un posteo donde aseguró que España se consagrará campeón el próximo domingo: "No habrá una cuarta estrella, Argentina. Vamos por la 2d. Vamos España!".

Eso no es todo, sino que antes de ese mensaje también atacó a la selección inglesa, en particular al entrenador Thomas Tuchel después del gol de Anthony Gordon a la albiceleste apenas comenzado el segundo tiempo: "Mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde. No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico".

En esa línea añadió: "Inglaterra ha perdido el partido ella sola con su planteamiento. Ha dejado hacer en todo momento a Argentina durante 30’. No puede ser. Final España VS Argentina . Será increíble!".

El picante cruce entre Jorge Valdano e Iker Casillas: "Argentina no gana el mundial"

El exarquero del Real Madrid le apostó una cena para todo el equipo del programa "Los Protagonistas" de TV Azteca al exdelantero argentino cuando empezó el Mundial 2026. En las últimas horas el clip comenzó a circular en redes sociales tras la victoria de la Scaloneta ante Inglaterra y el gran pase a la final.

"El nivel está en Europa. Si pierden Argentina y Colombia, al final, todos son europeos", vaticinó Casillas antes de que se definan los partidos de octavo de final. Sin embargo, Valdano no tardó en responder "pero tienen que perder" y retrucó "en Sudamérica tenemos a Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi. Y hemos dejado entrar a Johan Cruyff porque alguno había que poner de Europa, ¿no?".

"Jorge y yo apostamos una cena para todos. Yo dije que Argentina no gana el Mundial", sentenció Casillas. A lo que Valdano remarcó que él "solo apuesto al ganador. Así que imaginate la fe que tengo" en el equipo de Lionel Scaloni.

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