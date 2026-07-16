Conmoción en Hollywood: murió un icónico personaje a dos días de cumplir años Un trágico episodio reveló una historia marcada por el bajo perfil, figuras de primer nivel y un inesperado desenlace. Agregar C5N en









El cine internacional está de luto por una pérdida muy dolorosa.

La muerte de Mason Haynes, uno de los guardaespaldas más reconocidos de Hollywood, provocó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo internacional. El experimentado profesional de seguridad falleció a los 52 años como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 4 de julio, apenas dos días antes de celebrar su cumpleaños número 53, una noticia que comenzó a difundirse masivamente este jueves tras las publicaciones de TMZ, People y otros medios estadounidenses.

La noticia generó una inmediata ola de mensajes de despedida debido a la trayectoria de Haynes, quien durante años fue el responsable de la protección de algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento. Entre sus clientes figuraban Kim Kardashian, Kris Jenner, Kanye West, Kevin Hart, Nicki Minaj, Charlie Puth y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, consolidándose como uno de los especialistas en seguridad privada más respetados de la industria.

Uno de los homenajes más emotivos llegó desde Trojan Security UK, la empresa para la que trabajó durante años. A través de sus redes sociales lo definió como una "auténtica leyenda en el mundo de la protección cercana", agregando el mensaje: "Gone too soon. Rest easy and fly high Brother" ("Se fue demasiado pronto. Descansa en paz y vuela alto, hermano"), una despedida que rápidamente fue replicada por colegas del sector de seguridad.

En paralelo, familiares y amigos impulsaron una campaña en GoFundMe para ayudar económicamente a su esposa Fay y a sus hijos Brooke y Noah. En la descripción del pedido solidario, el entorno de Haynes lo recordó como "un protector, un mentor, un bromista y un gigante en todos los sentidos, con un corazón aún más grande", además de destacar que "cientos de mensajes" comenzaron a llegar desde personas cuyas vidas fueron marcadas por su generosidad y profesionalismo.

Mason Haynes, guardaespaldas de las Kardashian durante muchos años, murió a los 52 años. Quién era Mason Haynes, el icónico guardaespaldas de Hollywood Mason Haynes construyó una carrera de varias décadas dentro del exclusivo mundo de la protección de celebridades. Según había contado en entrevistas concedidas años atrás, comenzó trabajando en seguridad mientras estudiaba y, gracias a su desempeño, terminó convirtiéndose en custodio permanente de figuras internacionales. Él mismo explicó que sus primeros grandes clientes fueron los integrantes de la familia Kardashian, relación profesional que luego abrió las puertas a numerosos contratos con artistas, deportistas y empresarios de primer nivel.

Su nombre cobró especial notoriedad en 2016, cuando integró el equipo de seguridad de Kim Kardashian durante el recordado asalto a mano armada sufrido por la empresaria en un hotel de París. Al ser consultado sobre aquel episodio, Haynes evitó revelar detalles por cuestiones profesionales, aunque reconoció: "No puedo entrar en muchos detalles. Formé parte de ese equipo y aquello fue simplemente una serie de circunstancias desafortunadas que terminaron provocando que ocurriera algo malo. Más allá de su cercanía con celebridades de fama mundial, Haynes siempre defendió la importancia de mantener una relación estrictamente profesional con sus clientes. En una entrevista sobre su oficio advirtió: "Muchos guardaespaldas cometen el error de pensar que son amigos de sus clientes. En cuanto se difumina la línea entre profesionalismo y amistad, aparecen los problemas".