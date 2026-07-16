16 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, viernes 17 de julio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 17 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, jueves 16 de julio

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Plantearse no cometer los errores y buscar cambiar los puntos de vista ante cada vicisitud en la vida. Interpretaciones inexactas, tengan cuidado.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Se dan cuenta sobre las distintas versiones que llegan a sus oídos respecto a asuntos del trabajo. Dilucidar y esclarecer es la solución. Presten atención a sus nervios.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Capacidad para poder transmitir sus ideas y poder plasmarlas en sus nuevos proyectos o creaciones. Sin dudar avanzan en conversar con personas que los impactan.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Detendrían una gestión por falta de seguridad. Realicen las consultas necesarias. Lunes de organización y de distribuir los quehaceres para la semana. Ocupación.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Ventajas que auguran mejoras en el plano financiero sin imaginar que podrían ocurrir. Muchas veces las cosas llegan sin llamarlas, el Universo otorga, siempre.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su capital de trabajo es su iluminación cerebral y su preparación. Pongan la lupa en sus objetivos y limpien los no potables o dudosos. Ascendencia.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Convalidan y revalidan sus conceptos en el plano de las actividades. Emoción y buenaventura en todo lo que competa a realización y consolidación de deseos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las cosas que sentían que estaban estancadas y los angustiaba tanto, desaparecen como por arte de magia. La magia es de ustedes, porque surgen de las cenizas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Repasan lo logrado en sus vidas y realzan su capacidad de lucha y de sostener sus sueños como estandartes supremos. El valor y la sabiduría a flor de piel.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Activen sus planes para la semana y no vacilen en hacerlos. Golpeen puertas, pronuncien sus ideas, pidan, proyecten y realicen. Día interesante con logros.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Cuiden de no exagerar los celos que puedan sentir. Sabiendo que celar nunca es bueno ni necesario. Creer en el otro es sano, no pierdan el tiempo ni suyo ni de nadie.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Debaten ideas en sus lugares de trabajo, tengan prudencia y tacto. En el amor hay indicativos que quizás no detecten por parte de personas que les interesan.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 15 de julio

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal

Horóscopo de hoy, martes 14 de julio

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 13 de julio

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 12 de julio

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 11 de julio

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 10 de julio

Rating Cero

La conductora se cayó en vivo y preocupó a los televidentes.

Georgina Barbarossa sufrió una fuerte caída en vivo y generó preocupación

Lali le respondió a sus fans el pedido de estar nuevamente en la final.

La respuesta de Lali al pedido de sus fans para que vuelva a cantar el Himno en la final del Mundial

Segun las encuestas, quién abandona la casa esta noche.

Gran Hermano: un giro inesperado en las encuestas anticipa quién será el próximo eliminado

La actriz angloargentina publicó una imagen en apoyo a la Selección argentina. 

Anya Taylor-Joy reaccionó al triunfo de Argentina sobre Inglaterra con un guiño a la Scaloneta

El conductor y el productor se volvieron a ver las caras al aire en plena emisión de un programa televisivo.

Así fue el reencuentro en vivo de Marley con Nico Occhiato tras el escándalo de la fake news

Madonna celebró el triunfo de la Scaloneta de una forma muy particular.

Madonna se subió a la Scaloneta: publicó un video de la Selección hecho con IA y estallaron las redes

últimas noticias

La conductora se cayó en vivo y preocupó a los televidentes.

Georgina Barbarossa sufrió una fuerte caída en vivo y generó preocupación

Hace 9 minutos
Interna caliente en LLA entre Villarruel y Bullrich. 

Nuevo capítulo en el cruce entre Villarruel y Bullrich: "Debería dar un paso al costado"

Hace 33 minutos
Si no te gusta, andate a Cuba: el cruce de Milei con un espectador en la Bolsa de Comercio

"Si no te gusta, andate a Cuba": el cruce de Milei con un espectador en la Bolsa de Comercio

Hace 49 minutos
Lali le respondió a sus fans el pedido de estar nuevamente en la final.

La respuesta de Lali al pedido de sus fans para que vuelva a cantar el Himno en la final del Mundial

Hace 58 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 17 de julio

Hace 1 hora