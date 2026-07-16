16 de julio de 2026 Inicio
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El Banco Central acelera la compra de dólares: ya sumó más de u$s1.100 millones en la semana

La autoridad monetaria adquirió otros u$s230 millones en la jornada del jueves, consolidando un saldo positivo de u$s1.405 millones en lo que va de julio, a pesar de una caída contable en las reservas por la baja del oro.

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La entidad monetaria cosechó su 128ª jornada compradora al hilo.

La entidad monetaria cosechó su 128ª jornada compradora al hilo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo su racha compradora este jueves al adquirir u$s230 millones en el mercado oficial de cambios. Con esta intervención, la autoridad monetaria acumula compras por u$s1.115 millones en tan solo cuatro días de esta semana. Además, el organismo encadenó 128 ruedas consecutivas con saldo positivo, mostrando una fuerte capacidad de absorción de divisas en el mercado oficial.

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En lo que va de julio, el saldo comprador del la entidad que lidera Santiago Bausili ascendió a u$s1.405 millones, superando los registros del mes de junio. Por su parte, las compras acumuladas durante todo el 2026 alcanzan los u$s12.580 millones, lo que permite al equipo económico cumplir con las metas de acumulación de reservas proyectadas para este año, que se ubicaban entre los 10.000 y 17.000 millones de dólares. Este flujo ha sido impulsado principalmente por las liquidaciones de los sectores del agro, la energía y la minería.

Pese al fuerte desempeño comprador, las reservas brutas finalizaron la jornada con una caída de u$s62 millones, situándose en los u$s48.531 millones. Este descenso se explica mayormente por un efecto de valuación, debido a que el oro retrocedió un 1,8% y tocó su nivel más bajo desde noviembre de 2025, lo que restó cerca de u$s150 millones al valor contable de las tenencias.

En ese sentido, el contexto financiero general mostró señales de pesimismo, con una caída de las acciones argentinas en Wall Street de hasta el 6% y un retroceso del índice S&P Merval en dólares. Como consecuencia de esta jornada adversa para los activos locales, el riesgo país rebotó y volvió a ubicarse en la zona de los 410 puntos básicos. No obstante, el Gobierno continúa avanzando en su programa financiero con nuevas licitaciones de bonos en dólares para captar financiamiento adicional.

Saldo del mes es de u$s1.405 millones y el del año u$s12.570 millones.

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