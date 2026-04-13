El Gobierno lanzó un programa de capacitación laboral con vouchers: de qué se trata y cómo acceder

El Gobierno lanzó el programa Formando Capital Humano, un portal de formación y aprendizaje destinado a promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales en personas con dificultades de empleo, con contenidos específicos para todas las edades.

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La medida se implementó a través de la Resolución 295/2026 del Ministerio de Capital Humano , publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gabriel Cordero .

Según expresa la norma, el acceso de la población destinataria a la oferta formativa se instrumentará a través de un sistema de vouchers que permita facilitar las gestiones vinculadas con la generación y seguimiento de la oferta formativa y con la participación de las personas destinatarias.

" El programa buscará facilitar el acceso a una oferta amplia de formación laboral que permita mejorar las competencias, mediante la articulación, integración y complementación de las acciones de formación laboral y profesional desarrolladas en el ámbito del Ministerio de Capital Humano fortaleciendo la articulación público-privada en la gestión de estas políticas", expresaron desde la cartera.

Los exbeneficiarios del programa Volver al Trabajo podrán utilizar sus vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano.

Será el primer centro de formación virtual de capital humano del país, accesible desde todo el territorio nacional y desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet .

Desde el ministerio explicaron que los exbeneficiarios del programa Volver al Trabajo podrán utilizar sus vouchers para acceder a la oferta académica del Centro de Formación Capital Humano, los Centros de Formación Profesional del INET y las instituciones que se adhieran. Allí tendrán la posibilidad de buscar capacitaciones, formaciones profesionales, preinscribirse y acceder a un perfil de usuario.

En su primera etapa, el portal reunirá contenidos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría de Educación y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, agrupados según el ciclo de vida de una persona y el eje temático en el cual se quiera formar.