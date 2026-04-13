El filósofo que reflexionó: "la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia delante" Søren Kierkegaard, filósofo danés, marcó una corriente de pensamiento en la filosofía occidental dedicada a comprender el sentido de la experiencia humana. Por + Seguir en







La reflexión del filósofo moderno Kierkegaard sobre la complejidad de los problemas. 1902, óleo de Kierkegaard, de Luplau Janssen

Søren Kierkegaard formuló una de las paradojas centrales de la existencia al vincular pasado, presente y futuro.

Su pensamiento sostiene que la comprensión llega tarde, mientras las decisiones deben tomarse en la incertidumbre.

La acción, incluso sin garantías, es el núcleo de la construcción de la identidad individual.

Su legado sigue influyendo en la filosofía y la psicología contemporánea. “La vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia delante” es una de las frases más citadas de Søren Kierkegaard, considerado uno de los padres del existencialismo. En esa formulación, el pensador danés condensó un problema que atraviesa la experiencia humana: la distancia inevitable entre el momento en que se vive y el momento en que se comprende.

La idea plantea que el sentido de los hechos solo aparece cuando ya han ocurrido, cuando el tiempo permite ordenar la experiencia y darle una narrativa. Sin embargo, las decisiones deben tomarse en el presente, sin ese conocimiento disponible, lo que expone al individuo a una tensión constante entre la necesidad de actuar y la imposibilidad de prever con certeza las consecuencias. La propia vida de Kierkegaard estuvo atravesada por ese conflicto, en particular por su relación con la escritora Regine Olsen, que marcó su obra y su reflexión sobre la elección, la renuncia y la responsabilidad individual.

Kierkegaard (2) Mejor con Salud El riesgo de la inacción y la pérdida del yo Lejos de proponer una contemplación pasiva, Kierkegaard advirtió sobre el peligro de quedar atrapado en la duda. En otra de sus afirmaciones más difundidas, sostuvo que “atreverse es perder el equilibrio momentáneamente, no atreverse es perderse a uno mismo”, lo que refuerza su idea de que la identidad se construye a partir de decisiones concretas.

En su enfoque, el individuo no descubre quién es a través del análisis, sino mediante la acción, incluso cuando esa acción implica incertidumbre. La angustia, en este marco, no aparece como un obstáculo sino como una señal de libertad, una evidencia de que existen múltiples caminos posibles y que elegir uno implica descartar otros.

Vivir hacia delante, entonces, no es una consigna abstracta, sino una exigencia que implica asumir riesgos y aceptar que el entendimiento siempre llega después.