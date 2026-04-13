13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Quién era Bárbara Granado Schonholz, la médica que murió en un trágico accidente al bajar de un colectivo

Tenía 31 años, era neuróloga formada en la UBA y desarrollaba su carrera en hospitales públicos y el ámbito privado. Su muerte generó conmoción entre colegas, pacientes y familiares.

Por
Quién era Bárbara Granado Schonholz

Quién era Bárbara Granado Schonholz, la médica que murió en un trágico accidente al bajar de un colectivo

Bárbara Rocío Granado Schonholz tenía 31 años y era médica neuróloga. Su nombre tomó estado público tras el trágico accidente ocurrido el viernes en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando perdió la vida al descender de un colectivo de la línea 134.

Te puede interesar:

Crimen de Ángel: la familia denunciaría a funcionarios judiciales por la restitución del niño a la madre

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la joven estaba bajando de la unidad en la intersección de Chivilcoy y Nazarre cuando su mochila quedó atrapada en la puerta. Esa situación provocó que cayera a la calzada y fuera arrollada por el mismo vehículo, en un hecho que aún es materia de investigación judicial.

Granado Schonholz había construido una carrera dentro del sistema de salud con fuerte vocación clínica. Se había formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y completó su etapa hospitalaria en el Hospital Profesor Alejandro Posadas. Más tarde, realizó la residencia en neurología en el Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía, donde consolidó su perfil profesional.

Además de su desempeño en hospitales públicos, también trabajaba en el ámbito privado y mantenía una activa participación en espacios vinculados a la neurología. En sus propias publicaciones profesionales, explicaba el rol de la especialidad y el abordaje de patologías del sistema nervioso, desde cuadros frecuentes como cefaleas hasta trastornos neurológicos complejos.

La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en su entorno. Desde el Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía la despidieron con un mensaje en redes sociales en el que destacaron no solo su formación, sino también su calidez humana durante los años de residencia.

El dolor también se expresó en su ámbito familiar. Su padre comunicó públicamente el fallecimiento y la recordó como “doctora y neuróloga”, mientras que su madre la despidió con un mensaje atravesado por la conmoción. La vocación médica, de hecho, también atraviesa a su familia, ya que su madre se desempeña en el Hospital Posadas.

En paralelo, la Justicia avanza con las pericias para determinar las responsabilidades en el siniestro. El conductor del colectivo fue sometido a los controles correspondientes y la causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la carátula de “averiguación de homicidio”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La víctima, de nacionalidad paraguaya, estaba desaparecido desde hacía 15 días

Entre Ríos: descubrieron el cuerpo de un hombre dentro de una pared

play

Caso Ángel: detuvieron a la madre y a su pareja por presunto homicidio agravado

Bárbara Rocío Granado Schonholz.

Neuróloga de 31 años: se identificó a la mujer que murió atropellada por un colectivo en Villa Devoto

El lugar contaba con sistemas específicos de iluminación, resguardo, ventilación y secado.

Desmantelan un enorme invernadero de marihuana un country de Bariloche

play

Novedades en el caso Ángel López: el parte médico reveló que el nene tenía traumatismos previos

El fuerte impacto fue en la intecepción de Av. Belgrano y 

Un camión de bomberos que se dirigía a apagar un incendio chocó a una moto en la que viajaba un policía de la Ciudad

Rating Cero

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

Fabio Agostini es modelo, creador de contenido español y uno de los favoritos en La Casa de los Famosos

Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

Grecia Colmenares fue la actriz internacional que reemplazará a Andrea Del Boca en Gran Hermano

Ingresa la reemplazante de Andrea Del Boca a Gran Hermano: quién es la reconocida actriz internacional que entrará

La trama se conecta directamente con los de Daredevil: Born Again, donde Castle comparte escenario con Daredevil, interpretado por Charlie Cox.

Marvel presentó el avance de la película de Punisher y apuesta a un lado más oscuro: ¿de qué se trata?

La periodista confirmó su nueva pareja.

Una famosa periodista confirmó una nueva relación tras 3 años y sorprendió a todos: quién es

Britney Spears, estrella pop estadounidense.

Britney Spears ingresó a rehabilitación en medio de un proceso legal por manejar alcoholizada

últimas noticias

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

Hace 38 minutos
El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán.

En medio del escándalo, Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

Hace 1 hora
Fabio Agostini es modelo, creador de contenido español y uno de los favoritos en La Casa de los Famosos

Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

Hace 1 hora
Uno de los eventos más grandes de los esports llegó a nuestra región.

Valorant Masters Santiago 2026: Chile hizo historia con un evento que desbordó pasión y nivel internacional

Hace 1 hora
ANSES otorga una pensión por el fallecimiento de un ser querido: cómo quedan los valores de abril. 

ANSES: lo que cobrarán las pensiones en abril 2026 y quiénes pueden acceder

Hace 1 hora