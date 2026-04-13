Quién era Bárbara Granado Schonholz, la médica que murió en un trágico accidente al bajar de un colectivo Tenía 31 años, era neuróloga formada en la UBA y desarrollaba su carrera en hospitales públicos y el ámbito privado. Su muerte generó conmoción entre colegas, pacientes y familiares. Por + Seguir en







Quién era Bárbara Granado Schonholz, la médica que murió en un trágico accidente al bajar de un colectivo

Bárbara Rocío Granado Schonholz tenía 31 años y era médica neuróloga. Su nombre tomó estado público tras el trágico accidente ocurrido el viernes en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando perdió la vida al descender de un colectivo de la línea 134.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la joven estaba bajando de la unidad en la intersección de Chivilcoy y Nazarre cuando su mochila quedó atrapada en la puerta. Esa situación provocó que cayera a la calzada y fuera arrollada por el mismo vehículo, en un hecho que aún es materia de investigación judicial.

Granado Schonholz había construido una carrera dentro del sistema de salud con fuerte vocación clínica. Se había formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y completó su etapa hospitalaria en el Hospital Profesor Alejandro Posadas. Más tarde, realizó la residencia en neurología en el Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía, donde consolidó su perfil profesional.

Además de su desempeño en hospitales públicos, también trabajaba en el ámbito privado y mantenía una activa participación en espacios vinculados a la neurología. En sus propias publicaciones profesionales, explicaba el rol de la especialidad y el abordaje de patologías del sistema nervioso, desde cuadros frecuentes como cefaleas hasta trastornos neurológicos complejos.

La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en su entorno. Desde el Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía la despidieron con un mensaje en redes sociales en el que destacaron no solo su formación, sino también su calidez humana durante los años de residencia.

El dolor también se expresó en su ámbito familiar. Su padre comunicó públicamente el fallecimiento y la recordó como “doctora y neuróloga”, mientras que su madre la despidió con un mensaje atravesado por la conmoción. La vocación médica, de hecho, también atraviesa a su familia, ya que su madre se desempeña en el Hospital Posadas. En paralelo, la Justicia avanza con las pericias para determinar las responsabilidades en el siniestro. El conductor del colectivo fue sometido a los controles correspondientes y la causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la carátula de “averiguación de homicidio”.