12 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno de Javier Milei felicitó al nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar

En su cuenta oficial de X, el canciller Pablo Quirno celebró las elecciones en el país húngaro y reafirmó la voluntad del Gobierno de fortalecer la relación bilateral. "Seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común",escribió.

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El canciller Pablo Quirno saludó al nuevo primer ministro de Hungría. 

El canciller Pablo Quirno saludó al nuevo primer ministro de Hungría. 

Una etapa se cerró este domingo en Hungría tras las elecciones que dieron como ganador al candidato opositor Peter Magyar. Después de 16 años al poder, Viktor Orbán admitió su derrota. El Gobierno argentino celebró las elecciones en el país húngaro y reafirmó la voluntad de fortalecer la relación bilateral a través de un comunicado oficial en la cuenta oficial de X del canciller Pablo Quirno. "Seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común",escribió.

Javier Milei en el Movistar Arena.
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Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría. Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, publicó el ministro de Relaciones Exteriores de Javier Milei a través de una publicación en redes sociales.

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En el comunicado, Quirno también incluyó unas palabras para el derrotado Viktor Orbán, con quien el Presidente libertario mantenía una estrecha relación político-ideológica. Es así que el Ministro destacó “especialmente” el entendimiento alcanzado con el Gobierno del primer ministro saliente y le agradeció por “su hospitalidad y colaboración” durante el viaje de Milei en Hungría a mediados de marzo, que fue la primera visita oficial de un mandatario argentino al país europeo.

Finalmente, el canciller argentino reafirmó la intención del Gobierno de fortalecer los lazos bilaterales. "Continuaremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda compartida", concluyó.

El partido de Péter Magyar obtuvo 136 bancas, superando la mayoría cualificada de dos tercios (133 puestos) necesaria para impulsar rotundos cambios en el modelo político instaurado por Orbán durante los 16 años de su mandato. La promesa de Magyar es volver a poner en pie el Estado de Derecho en Hungría que, durante el gobierno de Orbán, fue modificado a su conveniencia con una nueva Constitución y leyes que recortaron la libertad de prensa y otros derechos básicos.

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