El Gobierno dio de baja el plan Volver al Trabajo y ahora ofrece "vouchers para capacitación laboral" El Ministerio de Capital Humano informó que los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual en abril. Aquellos que tengan "interés en capacitarse" podrán acceder a vouchers. Por + Seguir en







El Gobierno dio de baja el plan Volver al Trabajo y ofreció "vouchers para capacitación laboral"

El Ministerio de Capital Humano confirmó la baja del programa Volver al Trabajo (VAT) finaliza el 9 de abril. Aquellos beneficiarios recibirán la asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Además, el Gobierno aseguró que "quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral".

Se trata de una política pública que absorbió a una parte de los titulares del Potenciar Trabajo, programa que fue creado en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández. A través de esta iniciativa, los participantes pueden acceder a capacitaciones laborales, cursos de formación y distintas propuestas vinculadas al empleo registrado.

En marzo de 2026, el Ministerio de Capital Humano mantuvo el monto de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en $78.000. Esta cifra permaneció sin modificaciones desde 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2033932339923877971&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/KZpkwoXaG2 — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 17, 2026 Los beneficiarios del plan comenzaron a recibir la baja a través de la aplicación de Mi Argentina o vía mail. En lugar del pago mensual, la cartera de Sandra Pettovello lo sustituirá por vouchers para la capacitación e inserción laboral.