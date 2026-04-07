La industria textil perdió 20.000 puestos de trabajo registrado desde 2023 Hasta enero, el sector usaba el 24% de la capacidad instalada y la contracción interanual había sido del 23,9%. Alerta por la subfacturación de las importaciones. Por + Seguir en







La caída libre de la industria textil en Argentina.

El último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) registró que la industria textil está usando solo el 24% de su capacidad instalada, que los despidos alcanzaron a 20.000 empleados formales y que la contracción interanual en enero fue del 23,9%, "casi ocho veces mayor que el descenso de 3,2% observado en la industria en general" y el nivel más bajo de toda la serie que inicia en 2016.

En el primer mes de 2026, la industria en general utilizó el 53,6% de su capacidad, mientras que en el sector textil ese nivel fue de apenas 24%, "unos 11,4 puntos porcentuales menos que el mes previo y 10,2 puntos menos que un año atrás, lo que evidencia un incremento de la capacidad ociosa".

En cuanto a los puestos de trabajo, en diciembre de 2025, los sectores textil, confección, cuero y calzado registraron 100.000 puestos formales, 12.000 menos que el mismo mes de 2024.

"Desde febrero de 2024, el empleo de estos sectores presenta caídas interanuales de forma ininterrumpida, acumulando desde fines del 2023 una pérdida que supera los 20.000 puestos de trabajo", alertaron desde FITA.

Alerta por subfacturación de importaciones FITA advirtió sobre la creciente subfacturación en las importaciones textiles, con más del 70% de los productos que ingresan en valores "significativamente inferiores a los antecedentes históricos y, en muchos casos, sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima".