12 de abril de 2026 Inicio
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El Banco Mundial cuestionó el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego

A través de un informe, el organismo internacional lo calificó como una "política fallida" por su elevado costo fiscal y sus resultados en términos productivos.

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El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego fue sancionado en 1972.

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A través de un informe titulado "Panorama económico de América Latina y el Caribe: Revisitando la política industrial", la organización sostuvo que "el paquete de incentivos especiales para la cadena de islas en el extremo sur de Argentina, el régimen de Tierra del Fuego, es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas".

El informe fue presentado en el marco de las reuniones de primavera que el Banco Mundial realiza junto al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El diagnóstico esgrimido por el Banco Mundial fue respaldado un estudio elaborado por el centro de investigación Fundar que ubica el costo fiscal del régimen en torno a los u$s1.070 millones anuales.

El informe, sin embargo, admite que uno de los objetivos originales del régimen sancionado en 1972 a través de la ley 19.640, que apuntaba a poblar el territorio nacional de Tierra del Fuego (recién fue declarada provincia en 1990), sí se cumplió: pasó de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022. Es decir que hubo un incremento del 1.300% en cinco décadas.

El Banco Mundial señaló que, a pesar de los beneficios otorgados a la industria electrónica radicada en la isla, no se observaron avances relevantes en términos de calidad de productos ni en la capacidad exportadora del sector.

"El apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial", subraya el informe.

El costo fiscal del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego representa anualmente el 0,22% del Producto Interno Bruto (PBI). Esta cifra equivale a más del doble del presupuesto asignado al Conicet y representa cerca del 87% del gasto público nacional en Ciencia y Tecnología.

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