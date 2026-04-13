Ingresa la reemplazante de Andrea Del Boca a Gran Hermano: quién es la reconocida actriz internacional que entrará Santiago Del Moro dio a conocer el nombre de la figura que se convertirá en una nueva participante tras la dramática salida de la actriz. + Seguir en







Grecia Colmenares fue la actriz internacional que reemplazará a Andrea Del Boca en Gran Hermano Redes sociales

A días de la salida de Andrea Del Boca en Gran Hermano, Generación Dorada, de manera sorpresiva, Santiago Del Moro dio a conocer que la producción encontró el reemplazo de la actriz y que ingresará este lunes a la casa.

Sin previo anuncio, como lo suele hacer desde sus redes, durante el vivo de la gala de este domingo, el conductor sorprendió a propios y extraños al anunciar que la también productora ya tenía reemplazo y que se trata de una artista de carácter internacional y reconocida en la pantalla chica de Argentina: se trata de la actriz venezolana, Grecia Colmenares.

“Andrea Del Boca abandona la competencia por cuestiones de público conocimiento. Es inminente la entrada y nadie lo esperaba, ingresa a Gran Hermano Argentina, ella...”, anunció Del Moro generando una gran expectativa.

Durante el clip de presentación se la escucha presentarse la propia venezolana: “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, a ver cómo soy como persona y como ser humano sobre todo”.

Embed ¡ATENCIÓN! El reemplazo de Andrea del Boca es Grecia Colmenares



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La última vez que la actriz participó en un programa argentino fue en 2012, cuando compitió en Bailando por un sueño, donde tuvo un breve paso y se despidió como la quinta eliminada. La emoción de Grecia Colmenares por participar de Gran Hermano 2026 Minutos después que en Gran Hermano anunciaran su presencia en esta edición, conocida como Generación Dorada, la propia Grecia Colmenares publicó un video en sus redes sociales mostrando su felicidad de ser parte del reality. “Mi Argentina, te extrañé”, escribió junto a una breve filmación donde se la ve de frente al espejo y se la escucha decir visiblemente emocionada: “Ese sonido, ese sonido... no, no voy a llorar”. Embed - Grecia Colmenares on Instagram: "Mi Argentina Te Extrañe !!!" View this post on Instagram