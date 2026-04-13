Vacaciones en Salta: el pueblo de colores rojos y vivos para visitar en cualquier momento

Ubicado a pocos kilómetros de la mítica Ruta 40, este rincón de los Valles Calchaquíes se destaca por sus contrastes naturales, su producción artesanal y una tranquilidad que invita al descanso profundo en el norte argentino.

Salta se consolidó como uno de los destinos para el turismo más elegidos del país gracias a su combinación de paisajes áridos, cerros coloridos y una oferta cultural que se mantiene viva en cada festividad.

La provincia ofrece opciones para todos los perfiles: desde la sofisticación de sus bodegas de altura hasta la aventura en caminos de montaña. Para quienes buscan un lugar tranquilo y alejado de las grandes ciudades, allí se encuentran pequeñas localidades que permiten conectar de forma directa con la naturaleza y las tradiciones locales.

Una de ellas es Payogasta , un destino que suele ser una parada obligatoria para quienes recorren el valle pero que merece una estadía propia para conectar con el encanto del lugar. Este pueblo sirve como puerta de entrada a paisajes dominados por el Nevado de Cachi y campos sembrados de pimiento que, en época de cosecha, tiñen la tierra de un rojo intenso bajo el sol salteño.

Payogasta se encuentra en el sector norte de los Valles Calchaquíes, en el corazón del departamento de Cachi. Está situada a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar , lo que le otorga un clima seco y cielos despejados durante casi todo el año.

Geográficamente, se ubica a la vera del río Calchaquí y está rodeada por imponentes formaciones montañosas, a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Cachi y a unos 147 kilómetros de Salta Capital.

Qué puedo hacer en Payogasta

El principal atractivo del pueblo es la contemplación de su entorno natural y arquitectónico. El casco urbano cuenta con construcciones de adobe y estilos coloniales muy bien preservados. Un punto imperdible es la Iglesia de la Inmaculada Concepción, una estructura sencilla pero cargada de historia que refleja la identidad del lugar, siendo el epicentro de las fiestas patronales más importantes del pueblo.

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Además, caminar por sus calles permite observar los famosos secaderos de pimientos, donde el color rojo crea un contraste visual único con los cerros. Para los amantes de la gastronomía y el vino, la localidad es sede de la Fiesta Provincial del Pimiento, que se celebra cada año con desfiles y ferias de comida regional.

Payogasta alberga algunas de las bodegas más altas del mundo. Visitar estos establecimientos permite degustar cepas locales, especialmente el Malbec y el Torrontés, mientras se disfruta de vistas panorámicas hacia el Nevado de Cachi, que con su cima blanca corona el paisaje.

Por último, Payogasta es un excelente campamento base para realizar excursiones de turismo aventura y arqueología. A pocos kilómetros se encuentra el sitio arqueológico Potrero de Payogasta, un antiguo asentamiento incaico que funcionó como centro administrativo y militar. También para quienes desean explorar el Parque Nacional Los Cardones, donde se puede realizar senderismo entre miles de cactus milenarios y fósiles que cuentan la historia prehistórica de la región.

Cómo llegar a Payogasta

Para llegar a Payogasta en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es de aproximadamente 1.550 kilómetros. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por Rosario, Córdoba y San Miguel de Tucumán hasta llegar a Salta Capital.

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Desde allí, hay que tomar la RN 68 hasta El Carril y luego desviarse por la RP 33. Este tramo atraviesa la imponente Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, hasta empalmar con la Ruta Nacional 40, que conduce directamente al acceso del pueblo.

La opción más común es viajar en micro de larga distancia hasta la terminal de Salta Capital. Desde allí, existen servicios de colectivos regionales y combis de turismo que realizan el trayecto hacia Cachi y hacen parada en Payogasta. Otra alternativa es volar hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes en Salta y alquilar un auto, lo cual es muy recomendado para poder recorrer los caminos de montaña con mayor libertad y flexibilidad de horarios.