Caso ANDIS: un nuevo audio reveló cómo se pagó el acto de Javier Milei en el Movistar Arena Uno de las primeras denuncias por corrupción en el gobierno libertario sumó una nueva prueba que cuestiona el origen de los fondos para la presentación del último libro del Presidente. Por + Seguir en







Javier Milei en el Movistar Arena. Captura de TV

El presidente Javier Milei presentó su libro La construcción del milagro con un show de rock en el Movistar Arena en octubre de 2025 y el alquiler del lugar, de entre u$s100.000 y u$s150.000, lo pagó la editorial Hojas del Sur. Sin embargo, la vocera de la familia Kovalivker, Florencia Pérez Roldán, aseguró que los dueños de Suizo Argentina aportaron u$s70.000 para costear el show.

Sus declaraciones forman parte de un audio incluido en la causa que investiga las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según publicó Raúl Kollman en Página12. La Suizo Argentina se quedó con la mayor parte de la provisión de medicamentos caros de la ANDIS, que es el centro de la causa.

De acuerdo a Pérez Roldán, Eduardo Kovalivker fue quien decidió aportar los miles de dólares para que el jefe de Estado presentara su libro junto a la Banda Presidencial y la diputada Lilia Lemoine como corista. Desde que se realizó el acto que el juez Daniel Rafecas investiga si se cometió el delito de dádivas.

El show en el Movistar Arena consistió en un acto partidario de La Libertad Avanza en plena campaña por las elecciones legislativas de 2025, tanto las Fuerzas del Cielo como La Libertad Avanza bonaerense pusieron micros a disposición de los militantes o fanáticos interesados en llenar el lugar. La entrada era gratuita.

Embed - FDA en el ACTO de JAVIER MILEI en MOVISTAR ARENA Qué investiga la causa por coimas en ANDIS La causa avanzó en la Justicia con el pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos de alto costo. Según la fiscalía, se habría montado un esquema articulado entre funcionarios y privados que generó erogaciones por más de $75.478 millones del Estado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Según lo acreditado por la Fiscalía, funcionarios de la ANDIS direccionaron de manera deliberada múltiples compras de insumos denominados PACBI, favoreciendo a proveedores vinculados, quienes resultaron adjudicatarios de millonarias contrataciones a cambio de retornos y beneficios indebidos. Las actuaciones judiciales indican que el entramado incluyó a más de 20 empresarios y más de 30 firmas, articulados con referentes del sector público como Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y del ámbito privado, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.