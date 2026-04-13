Turismo en Jujuy 2026: el pueblo cerca de la capital con varias cascadas y paisajes únicos Este enclave mezcla naturaleza bien conservada, espejos de agua rodeados de niebla, senderos de montaña y hospitalidad familiar en una escapada accesible. Por + Seguir en







Ubicado sobre la Ruta Nacional 9 en el departamento Dr. Manuel Belgrano, se llega en menos de 30 minutos en auto o colectivo desde la capital provincial. Fundación ProYungas

Yala se encuentra a solo 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy sobre la Ruta Nacional 9 en el departamento Dr. Manuel Belgrano.

Las Lagunas de Yala dentro del Parque Provincial Potrero de Yala ubicadas a 27 kilómetros de la capital provincial conforman un sistema de seis espejos de agua (Los Noques, Alizar, El Comedero, Desaguadero, Rodeo y Larga) en territorio de 4.300 hectáreas con importante ecosistema de aves acuáticas como garzas, gallaretas, biguás y macás

Entre las atracciones destacan la Cascada La Horqueta rodeada de yungas, el Chorro de Varas imponente entre las yungas, el Angosto de Jaire cañón estrecho donde agua, musgo y selva crean paisaje único.

El pueblo cuenta con pequeñas hosterías, campings y casas de familia con alojamiento económico. A solo 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy, Yala se presenta como una de las escapadas preferidas por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y bajo costo. Este pequeño pueblo enclavado en las yungas es un tesoro escondido que cada vez suma más visitantes por su belleza tranquila y su cercanía con la capital jujeña.

Yala es elegido por jujeños y turistas por su entorno natural bien conservado. Su paisaje mezcla montañas cubiertas de vegetación selvática, ríos cristalinos, senderos para caminar y una atmósfera de paz que permite descansar. Es común ver a familias haciendo picnic, parejas disfrutando de caminatas entre los árboles y turistas que eligen acampar junto al río. Una de las grandes atracciones del lugar son las Lagunas de Yala dentro del Parque Provincial Potrero de Yala, lagunas de altura rodeadas de bosques y niebla que ofrecen un entorno ideal para el avistaje de aves, la fotografía y el senderismo con acceso gratuito representando una conexión directa con la biodiversidad de la región.

El entorno de Yala cuenta con montes húmedos, ríos como el Yala y el Reyes, y vegetación exuberante todo el año. En invierno ofrece clima fresco y húmedo ideal para caminatas sin calor extremo, y en verano se llena de verde intenso por las lluvias. Además, el pueblo cuenta con pequeñas hosterías, campings y casas de familia que ofrecen alojamiento económico y hospitalario. La gastronomía local también acompaña la experiencia con platos típicos como empanadas, tamales y humitas caseras.

Yala Yala Municipio Qué se puede hacer en Yala Las experiencias disponibles en este pueblo yungueño combinan naturaleza, cascadas, lagunas de altura y senderos de montaña:

Visitar las Lagunas de Yala dentro del Parque Provincial Potrero de Yala ubicadas a 27 kilómetros de San Salvador de Jujuy

Recorrer el sistema de seis espejos de agua: Los Noques, Alizar, El Comedero, Desaguadero, Rodeo y Larga

Acceder a las lagunas Rodeo y Comedero que están abiertas a los visitantes

Realizar observación de la flora y fauna del lugar en territorio de 4.300 hectáreas

Visitar el Mirador de aves abierto al margen de la ruta entre la laguna Rodeo y la laguna Comedero

Avistar aves acuáticas como garzas, gallaretas, biguás y macás que habitan el ecosistema

Hacer safari fotográfico capturando los paisajes de lagunas de altura rodeadas de bosques y niebla

Realizar trekking y senderismo por los senderos de montaña

Recorrer en mountain bike los circuitos disponibles

Participar de excursiones guiadas con conocimiento local

Recorrer el Sendero Tablones dentro de los circuitos turísticos disponibles

Caminar por el Sendero Peri Laguna Rodeo bordeando el espejo de agua

Explorar el Sendero Bosque Montano entre vegetación característica

Conocer la Cascada La Horqueta, rincón escondido rodeado de yungas con salto imponente

Visitar el Chorro de Varas, imponente cascada entre las yungas ideal para trekking y naturaleza pura

Degustar platos típicos como empanadas, tamales y humitas caseras en la gastronomía local Dónde queda Yala Yala se encuentra ubicado a solo 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy sobre la Ruta Nacional 9, perteneciendo al departamento Dr. Manuel Belgrano. Por otro lado, las Lagunas de Yala se ubican en el Parque Provincial Potrero de Yala en la localidad de Yala, a 27 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Están ubicadas en los límites entre el bosque montano y los pastizales de neblina, siendo Rodeo y Comedero las accesibles a los visitantes.

LAGUNA DE YALA- VIVI JUJUY Cómo llegar a Yala Desde San Salvador de Jujuy se accede por la Ruta Nacional Nº 9 hacia el norte hasta llegar a la localidad de Yala, donde antes de cruzar el puente sobre el río homónimo se empalma la Ruta Provincial Nº 4 a la izquierda. Se recorre por 3 kilómetros hacia el Oeste acompañando el curso del río donde se encuentra la portada del Parque, para luego seguir aproximadamente 8 kilómetros por un sinuoso camino de montaña hasta avistar las lagunas, siendo el camino por la ruta provincial de tierra consolidado. La única opción en transporte público es la línea de colectivos 35 de la Empresa Santa Ana desde la ciudad capital hasta Los Nogales que llega hasta 500 metros antes de la portada del parque (dos kilómetros más arriba del Puente Negro) y a 8 kilómetros de la Laguna Rodeo. Se puede acceder caminando en una caminata de nivel media intensidad de 2 horas para subir a las lagunas, o en bicicleta, motocicleta, auto o camioneta.