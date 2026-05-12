12 de mayo de 2026 Inicio
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Las fotos de la masiva marcha federal en defensa de la universidad pública

Desde temprano, las columnas de profesionales, sindicatos y la comunidad estudiantil, se congregan en los diferentes puntos de encuentro para culminar luego en conjunto en la Plaza de Mayo. Reclaman la puesta en marcha de Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

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La comunidad estudiantilse congrega en Plaza de Mayo. 

La comunidad estudiantilse congrega en Plaza de Mayo.  

Camila Alonso Suarez

La comunidad educativa protagoniza este martes la cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo, donde cientos de estudiantes, profesionales y docentes se congregan en los diferentes puntos de encuentro para culminar luego en conjunto en frente a Casa Rosada. Reclaman la puesta en marcha de Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y puesta en pausa por el gobierno de Javier Milei.

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La convocatoria cuenta con el respaldo de la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes y no docentes, además de organizaciones sindicales y políticas que se sumarán a las columnas previstas en distintos puntos del país.

La nueva Marcha Federal Universitaria se lleva a cabo después de dos fallos judiciales que ordenaron al Gobierno cumplir con la legislación, sancionada en octubre de 2025 y que obliga al Estado nacional a garantizar partidas para el funcionamiento de las universidades, recomposición salarial y becas estudiantiles.

Las fotos de la cuarta Marcha Federal Universitaria

Marcha Federal Universitaria 12 mayo 2026
Marcha Federal Universitaria 12 mayo 2026
Marcha Federal Universitaria 12 mayo 2026
Marcha Federal Universitaria 12 mayo 2026
Marcha Federal Universitaria 12 mayo 2026
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